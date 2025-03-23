Люди сделали такой ремонт, что сердце радуется

Одни давно хотели ремонт в ванной, другие освежили старенькие кухни, ну а третьи сделали красоту в детской. И все эти люди не смогли удержаться, чтобы не показать результаты своих стараний всему миру. Многие идеи можно взять на заметку. Ну просто рай для тех, кто и сам панирует ремонт.
«Это — дом 1927 года.
«Сделал дочке новую кровать со встроенным комодом и столом. Начал работать в январе, трудился все выходные и, наконец, закончил»
«Наконец-то покажу мою свеженькую квартиру-студию!»
«Построил такой домик для своего фотобизнеса. Лично занимался каждым этапом строительства, за исключением заливки фундамента и электрики. Зимой там тепло»
До и после
Ого, молодец! Но есть проблема: теперь ваши гости не захотят уходить, ахах.
«Въехала в свою квартиру!»
Было и стало
«Помог своей девушке с дизайном комнаты»
Преображение старенькой кухни
«Украсила комнату»
«У меня была пристройка, которую я использовал как склад. Мы переехали в офис и я сделал из нее уютную зону отдыха»
«Вторая жизнь старенького комода»
«Обожаю эти наклейки для лестницы»
До и после
Решила сделать атмосферную дамскую комнату
Божечки, мне тут все нравится!
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