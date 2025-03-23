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Люди сделали такой ремонт, что сердце радуется

Одни давно хотели ремонт в ванной, другие освежили старенькие кухни, ну а третьи сделали красоту в детской. И все эти люди не смогли удержаться, чтобы не показать результаты своих стараний всему миру. Многие идеи можно взять на заметку. Ну просто рай для тех, кто и сам панирует ремонт.

«Это — дом 1927 года.

Потратили на переделку туалета 2 дня и $ 200»



«Сделал дочке новую кровать со встроенным комодом и столом. Начал работать в январе, трудился все выходные и, наконец, закончил»



«Наконец-то покажу мою свеженькую квартиру-студию!»



«Построил такой домик для своего фотобизнеса. Лично занимался каждым этапом строительства, за исключением заливки фундамента и электрики. Зимой там тепло»



До и после

Ого, молодец! Но есть проблема: теперь ваши гости не захотят уходить, ахах.
«Въехала в свою квартиру!»



Было и стало



«Помог своей девушке с дизайном комнаты»



Преображение старенькой кухни



«Украсила комнату»



«У меня была пристройка, которую я использовал как склад. Мы переехали в офис и я сделал из нее уютную зону отдыха»



«Вторая жизнь старенького комода»



«Обожаю эти наклейки для лестницы»



До и после



Решила сделать атмосферную дамскую комнату



Божечки, мне тут все нравится! 
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