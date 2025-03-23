Люди сделали такой ремонт, что сердце радуется

Одни давно хотели ремонт в ванной, другие освежили старенькие кухни, ну а третьи сделали красоту в детской. И все эти люди не смогли удержаться, чтобы не показать результаты своих стараний всему миру. Многие идеи можно взять на заметку. Ну просто рай для тех, кто и сам панирует ремонт.



«Это — дом 1927 года.

Потратили на переделку туалета 2 дня и $ 200»«Сделал дочке новую кровать со встроенным комодом и столом. Начал работать в январе, трудился все выходные и, наконец, закончил»«Наконец-то покажу мою свеженькую квартиру-студию!»«Построил такой домик для своего фотобизнеса. Лично занимался каждым этапом строительства, за исключением заливки фундамента и электрики. Зимой там тепло»До и послеОго, молодец! Но есть проблема: теперь ваши гости не захотят уходить, ахах.«Въехала в свою квартиру!»Было и стало«Помог своей девушке с дизайном комнаты»Преображение старенькой кухни«Украсила комнату»«У меня была пристройка, которую я использовал как склад. Мы переехали в офис и я сделал из нее уютную зону отдыха»«Вторая жизнь старенького комода»«Обожаю эти наклейки для лестницы»До и послеРешила сделать атмосферную дамскую комнатуБожечки, мне тут все нравится!