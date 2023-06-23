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Самый простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков

Летом хочется добавлять в ежедневное меню как можно больше сезонных овощей. Если вам надоели обычные свежие огурцы, и вы хотите разнообразить свой стол, приготовьте малосольные огурчики по этому элементарному рецепту.
Огурчики, заготовленные таким образом, получаются очень хрустящими и вкусными, это идеальное дополнение летних блюд.

Самый простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков

Для приготовления понадобится:

огурцы — 1 кг; чеснок — 2-3 зубчика; сок лимона — 4 ст.л;

растительное масло — 50 мл;

соль — 1 ч.л;

сахар — 2 ч.л;

укроп — по вкусу.

Нарежьте огурцы на брусочки. Добавьте к огурцам измельченный чеснок, лимонный сок, растительное масло, соль, сахар и зелень и хорошо перемешайте.

Самый простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков

Переложите заготовку в баночки.

Самый простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков

Закройте банки крышками и поставьте в холодильник минимум на 3 часа. За это время огурчики хорошо просолятся и будут готовы к подаче к столу.
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