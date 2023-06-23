Летом хочется добавлять в ежедневное меню как можно больше сезонных овощей. Если вам надоели обычные свежие огурцы, и вы хотите разнообразить свой стол, приготовьте малосольные огурчики по этому элементарному рецепту.
Огурчики, заготовленные таким образом, получаются очень хрустящими и вкусными, это идеальное дополнение летних блюд.
Для приготовления понадобится:
огурцы — 1 кг; чеснок — 2-3 зубчика; сок лимона — 4 ст.л;
растительное масло — 50 мл;
соль — 1 ч.л;
сахар — 2 ч.л;
укроп — по вкусу.
Нарежьте огурцы на брусочки. Добавьте к огурцам измельченный чеснок, лимонный сок, растительное масло, соль, сахар и зелень и хорошо перемешайте.
Переложите заготовку в баночки.
Закройте банки крышками и поставьте в холодильник минимум на 3 часа. За это время огурчики хорошо просолятся и будут готовы к подаче к столу.
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Самый простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков
Летом хочется добавлять в ежедневное меню как можно больше сезонных овощей. Если вам надоели обычные свежие огурцы, и вы хотите разнообразить свой стол, приготовьте малосольные огурчики по этому элементарному рецепту.
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