Что происходит с нашим телом, пока мы спим

Существует множество причин, по которым сон является самым любимым занятием многих людей. Эта спокойная часть нашего дня имеет жизненно важное значение как для нашего физического, так и для психологического здоровья — это состояние, когда мы можем увидеть сны, расслабиться и восстановить свою энергию.

25. Температура тела падает

24. Глаза двигаются

23. Тело судорожно подёргивается

22. Мышцы парализованы

21. Кожа самовосстанавливается

20. Мозг забывает ненужную информацию

19. Горло сужается

18. В организме вырабатываются гормоны

17. Иммунная система находится на пике своей активности

16. Человек теряет вес

15. Во рту становится сухо

14. Человек может шлифовать зубы

13. Тело удлиняется

12. Артериальное давление снижается

11. Человек может ходить во сне

10. Человек может сексуально возбудиться

9. Мы видим сны

8. Мозг принимает решения

7. Ох уж этот метеоризм

6. Организм полностью очищается от токсинов

5. Мы просыпаемся, не осознавая этого

4. Во время сна может остановиться дыхание

3. Человек может слышать взрывы

1. Болевой порог повышается