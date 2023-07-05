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Раствор для идеальной белоснежности вещей

Белые вещи со временем, после многочисленных стирок, желтеют и приобретают неопрятный вид. Верните им прежнюю ослепительную белизну с помощью простого рабочего раствора.

Раствор для идеальной белоснежности вещей

В миске смешайте 2 ст. л. любого стирального порошка (можно взять самый дешёвый), 2 ст. л. любого отбеливателя (например, дешёвый Персоль) и 2 ст. л. растительного масла без запаха. В эту смесь можно заранее влить стакан кипятка, чтобы растворить все составляющие, или же всыпать сухую смесь сразу в кипящую воду (5 л).

Раствор для идеальной белоснежности вещей

Огонь выключить, а белые вещи погрузить в раствор. Накрыть крышкой, чтобы вода медленнее остывала. Если вещь сильно пожелтела, и на ней есть явные разводы и пятна, то через 2 часа воду можно снова подогреть, так как раствор работает именно в горячем виде. Оставить нужно, в зависимости от интенсивности желтизны, на 2-4 часа, периодически подогревая воду. Можно выставить на плите самый минимальный огонь после закипания — подогрев, чтобы вода постоянно была горячей, но не кипела.

Раствор для идеальной белоснежности вещей

После этого вещи следует постирать в машинке, как обычно, и высушить. Посмотрите, насколько белоснежными стали некогда жёлтые штаны!

Раствор для идеальной белоснежности вещей
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Бельёотбеливание

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