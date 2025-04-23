Как быстро «дозреть» авокадо, если нет времени ждать

В последние годы авокадо стал невероятно популярным продуктом. Все только и делают, что обсуждают, насколько он полезен для здоровья, и делятся рецептами различных сэндвичей, бутербродов и прочих блюд с его участием. Однако выбрать в магазине действительно качественный продукт очень сложно.

Сегодня мы расскажем, что делать, если вам попался неспелый авокадо.

1. Правила выбора авокадо

2. Как «дозреть» авокадо в домашних условиях?

3. Как хранить авокадо?

Вне зависимости от того, для чего вы едите авокадо – потому что это суперфуд или из-за его вкуса – необходимо знать несколько нюансов, которые помогут выбрать максимально качественные плоды. Самая большая проблема состоит в том, что после созревания ягода (да-да, это именно ягода), остается вкусной всего пару дней, а после этого ее можно лишь отправить в мусорное ведро. Поэтому более целесообразно будет купить слегка недозревший продукт и дать ему «дойти» в домашних условиях. Как это сделать, читайте ниже.Обращайте внимание на цвет кожуры.Для начала нужно разобраться в том, как определить спелость авокадо. Увы, не получится разрезать его прямо в магазине или на рынке, чтобы понять, та ли у него «консистенция». Поэтому старайтесь ориентироваться на два фактора – цвет и текстуру.Если у продукта ярко-зеленый окрас, это значит, что до момента созревания осталось примерно от четырех до семи дней. Такой авокадо будет твердым на ощупь, и съесть его сразу по приходу домой точно не получится, ведь вкуса у мякоти практически не будет.О спелости плода говорит темно-зеленая кожица. Попробуйте его – наверняка он будет мягким, но не слишком. Это идеальный вариант, если вы хотите полакомиться тостами с суперфудом сегодня, не откладывая их приготовление.Черный авокадо будет переспевшим.Что касается темных, практически черных плодов, то их лучше обходить десятой дорогой, ведь они точно перезрели. Такой авокадо будет более морщинистым и очень мягким, а внутри окажется, что мякоть уже покрылась некрасивыми коричневыми пятнами. Вкус, соответственно, тоже будет неприятным.Итак, как определить зрелость авокадо по цвету, мы разобрались, но этот тест не всегда точен на 100%. На какие еще нюансы следует обратить внимание при выборе продукта? Возьмите плод в руки и слегка нажмите на него. Он должен быть податливым, но не слишком – если вы чувствуете, что под давлением ваших пальцев он меняет форму, значит, авокадо уже перезрел.Также можно оторвать остаток стебля и внимательно осмотреть кожицу под ним. Если она зеленая, значит, плод спелый и готов к употреблению. Если же хвостик вообще не поддается, плод еще не дозрел – такие продукты идеально подходят, если вы не собираетесь есть авокадо прямо сейчас и планируете хранить его несколько дней в холодильнике.Перед тем, как выбирать способ, важно определиться, насколько сильно вы ограничены по времени. Возможно, вы хотите съесть бутерброд прямо сейчас, приготовить тосты на ужин или сделать тако с гуакамоле на выходных. В зависимости от ответа выбирайте метод дозревания – к счастью, их много.• За пять минутПоложите авокадо в микроволновку и выставите таймерЕсли у вас в запасе есть всего 10-15 минут, разрежьте продукт на две части по вертикали, уберите косточку, оберните каждую половинку в пищевую пленку, безопасную для микроволновки, и отправьте разогреваться примерно на две минуты. Когда микроволновая печь просигнализирует об окончании цикла, возьмите авокадо и положите его в миску с холодной водой, чтобы оно быстрее остыло. Обратите внимание: пока мякоть остается горячей, она все еще готовится, поэтому если не охладить ее, есть риск «перезреть» продукт.На кухне нет микроволновки? Тогда воспользуйтесь помощью обычной духовки (правда, здесь процесс займет чуть больше времени). Продукт не нужно разрезать и удалять из него косточку – заверните целый плод в фольгу, положите на противень и запустите таймер на десять минут. Температура должна быть не более 100 градусов (в идеале – 95). Затем достаньте продукт и остудите его в холодильнике. Кстати, если авокадо совсем зеленый, можете попробовать «запекать» его в духовке около часа. Но в этом случае проверять его нужно будет каждые пять-семь минут.На заметку: Любой из этих способов может немного изменить вкус авокадо, поэтому использовать их следует только при крайней необходимости. Идеально, если плод является лишь составляющей блюда, а не его главным ингредиентом, как в случае с гуакамоле.• За два дняХраните авокадо в пакете с бананами.Если авокадо нужен не срочно, и у вас в запасе есть пару дней, положите его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом и поставьте в кухонный шкафчик либо просто оставьте на столе. Почему хранить продукт нужно именно с этими двумя фруктами? Дело в том, что они выделяют газ этилен, который ускоряет созревание плодов. Под его влиянием мякоть становится более сладкой, сочной и податливой.Если же вы никуда не торопитесь, просто оставьте авокадо лежать при комнатной температуре – за несколько дней оно «дойдет» самостоятельно. Чтобы не упустить момент «готовности», периодически проверяйте его пальцами. Когда плод станет в меру мягким, смело можете разрезать.Храните авокадо в контейнере с луком.Здесь тоже важно учитывать ваши цели. Если вы хотите, чтобы авокадо дозрел, храните его в тарелке при комнатной температуре. Попался полностью зрелый продукт? Тогда отправьте его в холодильник, чтобы слегка замедлить процесс. Так вы сможете хранить авокадо примерно пару дней.Если же вы разрезали плод на две части и использовали только половину, правила хранения будут совсем другими, ведь под влиянием воздуха он очень быстро темнеет. Есть несколько вариантов решения проблемы, но обращаем ваше внимание на то, что дольше пары дней половинка авокадо храниться не будет.Сбрызните авокадо лимонным соком.• Храните вместе с луком – положите половинку авокадо в контейнер, а рядом положите разрезанную луковицу (также можно измельчить лук и посыпать им дно емкости). Соединения серы, которые обычно заставляют вас плакать, в случае с авокадо будут работать в качестве антиоксиданта. Плотно накройте контейнер крышкой и отправьте в холодильник.• Смажьте срез плода оливковым маслом – это отличная возможность защитить мякоть от соприкосновения с кислородом и, соответственно, замедлить ее потемнение. Удобнее всего наносить масло кондитерской кисточкой или пульверизатором. Если ни того, ни другого под рукой не оказалось, просто окуните продукт в миску с маслом и уберите в холодильник.• Используйте лимонный сок – вместо растительного масла подойдет сок лимона. Только в этом случае половинку авокадо нужно будет обернуть в пищевую пленку, чтобы сок не высох, и уже после этого отправлять на хранение в холодильник.