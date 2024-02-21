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Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляжи бывают разные: белые, желтые, красные. Но самые оригинальные, пожалуй, это угольно чёрные пляжи. Впрочем, уголь здесь не причем — они становятся чёрными из-за вулканического пепла и лавы, которая опускается в воду, дробится и превращается в мелкую гальку. Зрелище фантастическое! Черные пляжи абсолютно безопасны для отдыхающих, если не считать того факта, что они расположены в местах вулканической активности, прошлой или действующей. Ниже представлены самые красивые черные пляжи Земли.

Пляж Ахуй


 

 

Удивительной красоты чёрные пляжи мира

 

Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляж находится на территории одноименной деревни на острове Фуэртевентура, Канарские острова.

Пляж Меривай


Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляж находится на территории Окленда, Новая Зеландия.

Пляж Вик


Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляж находится на территории одноименной деревни в Исландии.

Пляж Пуналуу


Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляж находится на территории Большого острова, Гавайи.

Пляж Лост-Кост


Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляж находится на территории Калифорнии, США.

Пляж Уоианапанапа


Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляж находится на территории острова Мауи, Гавайи.

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