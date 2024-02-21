Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляжи бывают разные: белые, желтые, красные. Но самые оригинальные, пожалуй, это угольно чёрные пляжи. Впрочем, уголь здесь не причем — они становятся чёрными из-за вулканического пепла и лавы, которая опускается в воду, дробится и превращается в мелкую гальку. Зрелище фантастическое! Черные пляжи абсолютно безопасны для отдыхающих, если не считать того факта, что они расположены в местах вулканической активности, прошлой или действующей. Ниже представлены самые красивые черные пляжи Земли.



Пляж Ахуй

Пляж Меривай

Пляж Вик

Пляж Пуналуу

Пляж Лост-Кост

Пляж Уоианапанапа