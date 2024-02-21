Удивительной красоты чёрные пляжи мира

Пляжи бывают разные: белые, желтые, красные. Но самые оригинальные, пожалуй, это угольно чёрные пляжи. Впрочем, уголь здесь не причем — они становятся чёрными из-за вулканического пепла и лавы, которая опускается в воду, дробится и превращается в мелкую гальку. Зрелище фантастическое! Черные пляжи абсолютно безопасны для отдыхающих, если не считать того факта, что они расположены в местах вулканической активности, прошлой или действующей. Ниже представлены самые красивые черные пляжи Земли.
Пляж Ахуй
Пляж находится на территории одноименной деревни на острове Фуэртевентура, Канарские острова.
Пляж Меривай
Пляж находится на территории Окленда, Новая Зеландия.
Пляж Вик
Пляж находится на территории одноименной деревни в Исландии.
Пляж Пуналуу
Пляж находится на территории Большого острова, Гавайи.
Пляж Лост-Кост
Пляж находится на территории Калифорнии, США.
Пляж Уоианапанапа
Пляж находится на территории острова Мауи, Гавайи.
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