7 трогательных фильмов о любви, которые основаны на реальных событиях

В наш век фантастических технологий и высоких скоростей остаётся очень мало времени на раздумья и, как бы это печально не звучало, на настоящие чувства. Множество людей надеются уделить время поискам личного счастья чуть позже, когда уже будет построена карьера и достигнута финансовая стабильность. А кто-то пытается убедить себя в том, что настоящих чувств не существует, они – лишь плод воображения писателей и кинематографистов. К счастью, есть пары, доказывающие существование любви всей своей жизнью.
«Зимняя вишня», 1985 год, СССР, режиссёр Игорь Масленников
Кадр из фильма «Зимняя вишня».
Популярность этого фильма в 1980-е была просто невероятной, что и побудило создателей к тому, чтобы снять продолжение. Однако миллионы зрителей, посмотревших картину, даже не догадывались о том, что в его основе лежат вполне реальные события. Автор сценария Владимир Валецкий описал свою собственную историю любви с актрисой Надеждой Репиной. Как известно, он прожил с Аллой Демидовой более полувека, до последнего дня своей жизни. И на протяжении 14 лет обещал уйти от неё к той, что родила ему дочь. Ради него Надежда Репина отказалась выйти замуж за иностранца, правда, в фильме Гилберт работал в Швейцарии, а в жизни – жил в Италии. А он так и не смог оставить свою блистательную супругу.
«Игры разума», 2001 год, США, режиссёр Рон Ховард
Кадр из фильма «Игры разума».
Этот фильм повествует об истории жизни и любви гениального математика Джона Нэша, производившего изыскания в области теории игр, дифференциальной геометрии и изучения уравнений в частных производных. Работы Джона Нэша имеют прикладное значение и широко используются в экономике, он стал единственным человеком, удостоенным Нобелевской премии по экономике и Абелевской премии. Нэш прожил много лет со своей женой Алисией. Когда она носила под сердцем ребёнка, у мужа появились первые симптомы шизофрении. И всё же она боролась за мужа и свою любовь. Они прошли вместе через многое, в том числе через развод и воссоединение. И погибли в один день в автомобильной катастрофе в мае 2015 года.
«Дневник памяти», 2004 год, США, режиссёр Ник Кассаветис
Кадр из фильма «Дневник памяти».
Этот фильм похож на красивую сказку со счастливым концом, но он основан на совершенно реальной истории любви, которую описал в своём дебютном романе известный американский писатель Николас Спаркс. В его основе лежит история любви бабушки и дедушки его жены Кэти. В нём девушка из богатой семьи влюбилась в простого деревенского парня, но родителям выбор её не понравился, поэтому они отправили дочь в колледж, а все письма, написанные возлюбленным, прятали. И всё же, спустя годы влюблённые встретились, чтобы прожить вместе целую жизнь.
«Манолете», 2008 год, Испания, режиссёр Менно Мейес
Кадр из фильма «Манолете».
Фильм обязательно закружит зрителя в водовороте страстей, ведь за историей любви легендарного испанского матадора Мануэля Родригеза Санчеса и его возлюбленной актрисой Люпе Сино невозможно остаться равнодушным. В ней смешались любовь и страсть, долг и ответственность, чувства к женщине и любовь к профессии, безумные игры со смертью и невозможность отказаться от этой чудовищной игры в рулетку. И всё же ради Люпе матадор готов был завершить свою карьеру, но погиб в тот день, когда собирался объявить, что оставляет арену.
«Мотыльки», 2013 год, Украина, режиссёр Виталий Воробьев
Кадр из фильма «Мотыльки».
Действие сериала разворачивается на фоне одной из самых страшных катастроф XX века – аварии на Чернобыльской АЭС. Но разве могут поверить в то, что их жизнь вот-вот закончится, выпускница старших классов Аля и солдат-срочник Паша, когда они молоды, влюблены и намерены непременно прожить вместе целую жизнь? К сожалению, они оказались слишком беспечны и не заметили надвигающейся на них всей своей мощью опасности.
«Любовь – болезнь», 2017 год, США, режиссёр Майкл Шоуолтер
Кадр из фильма «Любовь – болезнь».
В этом фильме авторы сценария Эмили В. Гордон и Кумэйл Нанджиани описали свою собственную историю любви. Он – выходец из традиционной пакистанской семьи, она – молодая американка, в которую он влюбился. Семья юноши была против его отношений с девушкой другой веры, тем более, что родители уже почти нашли для сына приличную мусульманскую невесту, тоже пакистанку. Но влюблённые не собирались отказываться друг от друга в угоду традициям, хотя им обоим во время своего романа пришлось столкнуться с трудностями, связанными с разницей культур.
«Из Африки», 1985 год, США, Великобритания, режиссёр Сидни Поллак
Кадр из фильма «Из Африки».
Карен Бликсен, по одноименному роману которой был поставлен фильм, рассказала историю своей жизни, с её потерями, разочарованиями и, конечно, настоящей любовью. Той самой, которая помогает выжить в самые трудные времена и простить предательство некогда близкого человека. В фильме Сидни Поллак прекрасно всё, начиная с видов величественной природы Африки и заканчивая блестящей игрой несравненной Мэрил Стрип. Актриса смогла воплотить на экране образ женщины, сумевшей переломить обстоятельства в свою пользу, победить болезнь и стать счастливой.
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