Манта, или гигантский морской дьявол — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м, а масса крупных экземпляров — до 3 тонн! Поплаваем вместе с ними.







1. Эти океанодромные рыбы встречаются как в прибрежной зоне, вблизи коралловых рифов и островных групп, так и над глубокими водами на глубине до 120 м вокруг подводных вершин. (Фото Sarah Lee):







2. Гиганты не опасны, эти рыбы питаются зоопланктоном, отфильтровывая его из воды. (Фото Sarah Lee):







3. Манты плавают, взмахивая грудными плавниками, как крыльями. В открытом море они двигаются с постоянной скоростью по прямой, а у берега часто греются на поверхности воды или лениво кружат. (Фото Sarah Lee):







4. Огромные грудные плавники мант вместе с головой образуют диск ромбовидной формы, ширина которого примерно в 2,2 раза больше длины и у крупных особей достигает 9 м, хотя в среднем не превышает 4,5 м. Максимальный зарегистрированный вес около 3 тонн. (Фото Sarah Lee):







5. Благодаря крупным размерам у мант мало врагов в дикой природе, на них могут напасть только крупные акулы, такие как тигровая акула, гигантская акула-молот и тупорылая акула, а также косатки и малые косатки. (Фото Sarah Lee):







6. Вес пищи, съедаемой еженедельно одной мантой составляет примерно 13 % от её собственного веса. (Фото Sarah Lee):







7. (Фото Sarah Lee):







8. (Фото Sarah Lee):







9. (Фото Sarah Lee):







10. (Фото Sarah Lee):







11. Численность гигантских морских дьяволов за последние 20 лет существенно снизилась из-за перелова. Особенно стремительно уменьшаются субпопуляции в Калифорнийском заливе, водах Индонезии и Филиппин. (Фото Sarah Lee):







12. Помимо рыболовства мантам угрожает ухудшение условий среды обитания. Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Уязвимый». (Фото Sarah Lee):







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