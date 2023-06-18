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Гигантский морской дьявол

Манта, или гигантский морской дьявол — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м, а масса крупных экземпляров — до 3 тонн! Поплаваем вместе с ними.

Гигантский морской дьявол

1. Эти океанодромные рыбы встречаются как в прибрежной зоне, вблизи коралловых рифов и островных групп, так и над глубокими водами на глубине до 120 м вокруг подводных вершин. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

2. Гиганты не опасны, эти рыбы питаются зоопланктоном, отфильтровывая его из воды. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

3. Манты плавают, взмахивая грудными плавниками, как крыльями. В открытом море они двигаются с постоянной скоростью по прямой, а у берега часто греются на поверхности воды или лениво кружат. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

4. Огромные грудные плавники мант вместе с головой образуют диск ромбовидной формы, ширина которого примерно в 2,2 раза больше длины и у крупных особей достигает 9 м, хотя в среднем не превышает 4,5 м. Максимальный зарегистрированный вес около 3 тонн. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

5. Благодаря крупным размерам у мант мало врагов в дикой природе, на них могут напасть только крупные акулы, такие как тигровая акула, гигантская акула-молот и тупорылая акула, а также косатки и малые косатки. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

6. Вес пищи, съедаемой еженедельно одной мантой составляет примерно 13 % от её собственного веса. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

7. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

8. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

9. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

10. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

11. Численность гигантских морских дьяволов за последние 20 лет существенно снизилась из-за перелова. Особенно стремительно уменьшаются субпопуляции в Калифорнийском заливе, водах Индонезии и Филиппин. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

12. Помимо рыболовства мантам угрожает ухудшение условий среды обитания. Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Уязвимый». (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

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Гигантский морской дьявол

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Гигантский морской дьяволПодписаться на мой Instagram

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