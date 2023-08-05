10 общеизвестных фактов, которым учёные пока так и не нашли объяснение

Любопытненько, интересненько, забавненько...
Иногда кажется, что ученые уже близки к тому, чтобы разгадать все тайны Вселенной. Сегодня есть теории о червоточинах, темной материи, начале мира и о том, как одноклеточные организмы превратились в людей. Но, всё же ученые знают ответы далеко не на все. Есть очень, казалось бы, простые вопросы, на которые никто так и не смог найти вразумительного объяснения.
1. Алфавит
Почему алфавит расположен именно в текущем порядке?
Поколения людей учат своих детей алфавиту - расположению букв в определённом порядке, но при этом даже не имеют ни малейшего понятия, почему их нужно располагать именно так. Единственное, что ученые точно знают, это то, что современный порядок букв в алфавите существует уже в течение длительного время (считается, что он был создан где-то между XIX и XV веками до нашей эры).
Это намного старше современных языков. Вероятно, данный алфавит был создан ханаанцами, жившими в Египте, затем распространился и начал развиваться. Их язык был адаптирован в финикийский алфавит, затем в греческий алфавит, потом в латинский алфавит и т. д. Каждый раз, когда появлялся новый язык, в нем сохранялся алфавит более или менее в том же порядке. Добавляли одни буквы, убирали другие, но в целом порядок букв остался почти таким же, как и 4000 лет назад.
2. Молния
Как образуется молния?
С тех пор, как люди начали постигать природу электричества, и до сих пор удары молний являются полной тайной. С точки зрения современной науки их попросту не должно быть. Ученые сегодня понимают много процессов, о которых ничего не было известно пару сотен лет назад. Они знают, что теплый воздух поднимается от земли, остывает и образует облако. Когда эти облака становятся больше, они могут превратиться в грозовые.
Также они могут накапливать 100 миллионов вольт электричества, которые разряжаются в землю с температурой, в четыре раза большей, чем температура на поверхности Солнца. Но непонятно одно: как в маленьком облаке образуется такой мощный «луч смерти». Основываясь на том, что ученые знают об электричестве, подобное попросту невозможно. Электрическое поле во время грозы примерно в десять раз меньше поля, которое нужно для создания молнии, поэтому никто не понимает, откуда вообще берутся молнии.
3. Сон
Почему люди спят?
Почти каждому животному нужно спать. Любой, кому когда-либо приходилось бодрствовать в течение всей ночи, знает, насколько сумасшедшие мысли могут приходить в голову на следующий день и насколько человек, лишенный сна, может вести себя неадекватно и даже видеть галлюцинации. Основываясь на тестах, проведенных на лабораторных крысах, если не спать достаточно длительное время, то это грозит смертельным исходом.
Но есть одно «но» - ни один ученый не имеет ни малейшего понятия, зачем и почему человеку нужно спать. Ученые знают, что сон делает что-то с мозгом, и это «что-то», судя по всему, оказывает положительное влияние на мозг. Но что это — есть только теории (восстановление энергии мозга, выведение токсинов, усиление ослабленных нейронных цепочек и т. д.).
4. Мышцы
Сколько у человека мышц?
У здорового взрослого человеческого тела есть 206 костей, 78 органов и множество мышц, которые, как многие могут полагать, уже давным-давно были подсчитаны и классифицированы. На самом деле, никто не знает точно, сколько у человека мышц. Принято считать, что существует около 700 скелетных мышц, но их фактическое число может составлять от 640 до 850. Проблема заключается в том, что в теле человека есть несколько мышц, которые настолько сложны, что на самом деле могут быть двумя разными мышцами.
Учёные так и не пришли к соглашению относительно того, сколько мышц на самом деле нужно учитывать, когда речь заходит о сложных мускулах, поэтому у разных медицинских экспертов есть разные ответы на этот вопрос. И более того, если даже прийти к консенсусу, относительно того, сколько есть мышц, есть немало людей, которые не соответствуют «норме». У некоторых людей есть «лишние» мускулы, а у других странные вариации мышц, которые ученые даже не ожидали увидеть.
5. Плацебо
Почему работает плацебо?
Пока люди считают, что принимают лекарство, плацебо действительно оказывает лечебный эффект. На самом деле, это крайне любопытный факт о том, как работает человеческий разум. Эффект плацебо оказывает такое огромное влияние на здоровье человека, что новые лекарства нужно проверять вместе с сахарными таблетками, чтобы доказать, что они действительно оказывают необходимый эффект. А самая странная вещь, о которой врачи обычно молчат, заключается в том, что ученые фактически не знают, почему эти сахарные таблетки вообще работают. Ясно, пожалуй, одно - это имеет какое-то отношение к разуму.
Также известно, что эффект от бесполезных таблеток может быть абсурдно мощным. Фактически, в некоторых случаях эффект плацебо в плане облегчения боли был настолько же мощным, как эффект морфина. В последние годы появилась еще одна странность. Одно исследование показало, что плацебо даже работает в случае людей, которые знают, что им дают ненастоящее лекарство. По какой-то причине люди могут обмануть свой мозг и отключить боль, и никто не имеет ни малейшего понятия, почему.
6. Хождение по кругу
Почему человек не может идти по прямой линии с закрытыми глазами?
Те, кто не верит, могут попробовать сами следующее: выйти в парк, надеть непрозрачную повязку на глаза и попробовать пройтись по прямой. Независимо от того, насколько бы аккуратно не пытаться идти, большинство людей будет «наворачивать круги», и никто не знает, почему так происходит.
Ученые провели множество экспериментов по этому эффекту, наблюдая за тем, как передвигаются люди, не видя, куда идут, даже с помощью GPS. Было установлено следующее: чем темнее небо, тем больше людей «ходит по кругу», но до сих пор неизвестно, почему так происходит.
7. Анестезия
Почему работает анестезия?
Как бы уверенно не выглядел анестезиолог перед операцией, он понятия не имеет, почему те вещества, которые он вводит человеку, вообще работают. Проблема заключается в том, что люди не смогут понять, как анестезия лишает людей сознания, до тех пор, пока они не поймут, что такое сознание. Некоторые считают, что анестезия нарушает синхронность между различными областями коры головного мозга. Другие же предполагают, что она вызывает квантовые колебания в микрокапиллярах.
8. Левши/правши
Почему люди левши или правши?
Около десяти процентов людей являются левшами. Мало того, что ученые не знают, почему так происходит, более того — неизвестно, почему люди рождаются лево- или праворукими, а также почему человеческая раса не может одинаково пользоваться обеими руками (ведь у большинства животных подобного нет). Точно известно только то, что в какой-то момент эволюции люди начали считать одну из рук более бесполезной, и по какой-то причине мы подобное продолжается до сих пор.
9. Велосипед
Как работает велосипед?
Велосипед на самом деле достаточно странная штука. У него два колеса, и он закономерно падает, когда стоит на месте и принимает вертикальное положение во время движения. Хотя обычно что-то говорят про инерцию, ученые на самом деле понятия не имеют, как работают велосипеды, хотя изобретение существует с 1818 года.
10. Зевота
Почему люди зевают?
Зевают, без малейшего преувеличения, все. И не только люди, но и большинство животных. И, как несложно догадаться, никто даже не подозревает, почему это происходит. Люди пытались понять это еще с четвертого века до нашей эры. Гиппократ предположил, что это может быть избавление от «плохого воздуха» и насыщение организма «хорошим воздухом». Сегодня большинство людей думают, что зевота уменьшает уровень углекислого газа и увеличивает уровень кислорода в крови. Проблема с этим объяснением заключается в том, что на самом деле это не объясняет, почему люди зевают.
По материалам listverse.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии