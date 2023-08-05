10 общеизвестных фактов, которым учёные пока так и не нашли объяснение

Любопытненько, интересненько, забавненько...

1. Алфавит

Почему алфавит расположен именно в текущем порядке?

2. Молния

Как образуется молния?

3. Сон

Почему люди спят?

4. Мышцы

Сколько у человека мышц?

5. Плацебо

Почему работает плацебо?

6. Хождение по кругу

Почему человек не может идти по прямой линии с закрытыми глазами?

7. Анестезия

Почему работает анестезия?

8. Левши/правши

Почему люди левши или правши?

9. Велосипед

Как работает велосипед?

10. Зевота

Почему люди зевают?