



10 самых ожидаемых научных достижений, которые изменят историю человечества



Наука за последние несколько столетий совершила огромный скачок в развитии, сделав реальными некоторые вещи, которые считались когда-то полностью невозможными. Учёные решили многие проблемы, но постоянно появляются новые открытия и новые гении. Всегда есть и будет то, что ещё ждёт своего открытия. Предлагаем обзор ожидаемых достижений, которые еще не реализованы.