Что повесить над кроватью

При обустройстве спальной комнаты дизайнеры интерьера рекомендуют выбирать стиль минимализм. Помещение для сна не должно содержать в себе слишком габаритные предметы и яркие краски. Если вы хотите добавить комнате немного изыска, тогда украсьте место над кроватью.



1. Зеркало

2. Надпись

3. Гобелен

4. Макраме

5. Камерунская шляпа

6. Растения

7. Необычный светильник

8. Карта мира

9. Картина

10. Панно

11. Гирлянда

12. Спилы дерева

Симпатичное зеркало в золотом оформлении или композиция из зеркал смотрятся в интерьере комнате очень стильно. Благодаря зеркалам и солнечному свету, ваша спальня утром будет окружена приятным уютом.Приятная, вдохновляющая и красивая фраза над кроватью станет привлекательным акцентом в комнате. Вы можете выбрать совершенно любой вариант, разнообразить фразу красивыми цветами или животными.Гобелен с абстракцией отлично подойдет любителям оригинальных дизайнерских решений. Такое украшение сделает вашу комнату по-настоящему уникальной.Детали интерьера, сделанные своими руками, всегда вызывают восторг. Макраме в красивом узоре отлично выглядит в спальной комнате, добавляя дизайну особый домашний уют и стиль.Камерунская шляпа давно используется дизайнерами для создания ярких запоминающихся интерьеров. Для жителей Камеруна – это головной убор, а для нас – отличный декор комнаты.Живые растения – это самый простой способ украсить любой интерьер. Позвольте своей спальной комнате находиться на лоне природы – сделайте красивую конструкцию над кроватью с зелеными растениями.Если вы любитель читать книгу на ночь, тогда в спальной комнате не обойтись без светильника. Чтобы свет четко падал на вас и книгу, рассмотрите вариант гибкого с удлинением светильника.Очень интересно в интерьере спальни смотрится полноценная карта мира. Вы можете выбрать вариант, который позволяет закрашивать посещенные страны и города.Самый простой и всегда выигрышный вид дизайна в спальной комнате – это картины над кроватью. Старайтесь подбирать рисунок картины в стиле общего интерьера помещения, но в то же время с особой изюминкой.Привлекательное панно в стиле абстракции создаст поистине роскошную комнату. Благодаря акценту, помещение будет выглядеть гораздо интереснее.Симпатичные гирлянды пригодятся не только на Новый год. При помощи более лаконичных и одноцветных гирлянд можно стильно украсить свою кровать.Любители стиля лофт оценят по достоинству креативный дизайн спальной комнаты. Обычные спилы дерева идеально подходят для украшения места над кроватью.Дизайнеры интерьера советуют оформлять спальную комнату в лаконичном и неброском стиле. Используйте креативные, но не слишком яркие детали, которые смогут отразить ваш истинный вкус.