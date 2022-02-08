10 самых необычных магазинов

Уникальные здания, витрины и фасады магазинов, мимо которых не пройдешь.



В рамках сильнейшей конкуренции или скромных бюджетов всегда решаешься на самые неординарные идеи. Хватает и фантазии, и смелости воплощать в жизнь необычные проекты или рекламные акции. Например, перевернуть весь магазин вверх ногами, как это сделал Gap. Или переименовать всю сеть в симпсоновский Kwik-E-Mart, как поступил 7-Eleven.



Для некоторых брендов магазин становится продолжением и очевидным воплощением маркетинговой политики, Swarovski, например, сделал себе магазин из кристаллов. А магазин сумок Freitag, которые шьют из использованного брезента, возвели из списанных грузовых контейнеров.



Магазин из контейнеров

Магазин велосипедов

Перевернутый магазин

Магазин на воде

Магазин Симпсонов

Кристальный магазин

Магазин-коробка

Магазин в чемодане

Магазин-радиоприемник

Магазин-усилитель