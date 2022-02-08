10 самых необычных магазинов

Уникальные здания, витрины и фасады магазинов, мимо которых не пройдешь.
В рамках сильнейшей конкуренции или скромных бюджетов всегда решаешься на самые неординарные идеи. Хватает и фантазии, и смелости воплощать в жизнь необычные проекты или рекламные акции. Например, перевернуть весь магазин вверх ногами, как это сделал Gap. Или переименовать всю сеть в симпсоновский Kwik-E-Mart, как поступил 7-Eleven.
Для некоторых брендов магазин становится продолжением и очевидным воплощением маркетинговой политики, Swarovski, например, сделал себе магазин из кристаллов. А магазин сумок Freitag, которые шьют из использованного брезента, возвели из списанных грузовых контейнеров.
Магазин из контейнеров
Молодежные сумки Freitag шьются из тентов от грузовиков, а ручки – из ремней безопасности. Магазин Фрэйтаг в Цюрихе возвели из отслуживших свой век транспортных контейнеров. На его «строительство» пошло 17 контейнеров, высота получившейся конструкции 26 метров. Интерьер магазина отличается простотой, функциональность и экологичностью. Ночью магазин красиво светится огнями.
Магазин велосипедов
Владелец небольшого веломагазина в Берлине Кристиан Петерсен (Christian Petersen) украсил фасад здания своего магазина 120 велосипедами. Показал товар лицом. Теперь ни у кого не осталось сомнений, что тут продается.
Перевернутый магазин
Для продвижения «головокружительных» скидок в магазине Gap в Ванкувере на несколько дней были перевернуты витрины, 32 манекена, 4 демонстрационных стола, более 100 единиц одежды, все зеркала в примерочных и изображения логотипа, 3 автомобиля на парковке рядом с магазином и даже ларек, торгующий хот догами.
Магазин на воде
В индонезийском городе Банджармасин есть необычный базар на реке. Торговцы используют собственные лодки в качестве прилавков, а посетители рынка и покупатели передвигаются на лодках от одного торговца к другому.
Магазин Симпсонов
В преддверии запуска в кинотеатрах полнометражного мультфильма «The Simpsons Movie» международная сеть супермаркетов 7-Eleven временно переименовала дюжину своих торговых точек в Северной Америке в «Kwik-E-Mart» – вымышленный бренд из мультсериала «The Simpsons» («Симпсоны»). В 6 тысячах супермаркетов Северной Америки продавались Buzz Cola, хлопья KrustyO’s и напитки Squishees.
Кристальный магазин
Магазин Swarovski в Токио ослепляет своих покупателей не только товаром, но и зеркальным фасадом, и дизайном интерьера под названием «Кристальный лес» .
Магазин-коробка
Магазин Adidas в Амстердаме. Отличная идея – стилизовать торговую точку под коробку спортивной обуви.
Магазин в чемодане
К празднованиям своего 150-летия Louis Vuitton решил обновить свой главный магазин в Париже. Огромные чемоданы в личном стиле были установлены на период реставрации.
Магазин-радиоприемник
Магазин Diesel в виде радиоприемника расположился в Лондоне на улице Карнаби.
Магазин-усилитель
Фасад лондонского магазина, торгующего электрогитарами, выполнен в виде гитарного усилителя.
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