Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Чушь очередная.Что из продуктов ...
  • Валерий Ворожищев
    К сожалению филателия в наши дне недооценена. Может быть из-за резкого снижение уровня нашего образования, что  не по...Загадка почтовой ...
  • Silver Kont
    Снимок №8. Похоже, дверь устанавливали чурки, которые до этого жили в юрте и за неё же срать ходили.... Потом приехал...15 самонадеянных ...

10 самых необычных магазинов

Уникальные здания, витрины и фасады магазинов, мимо которых не пройдешь.

В рамках сильнейшей конкуренции или скромных бюджетов всегда решаешься на самые неординарные идеи. Хватает и фантазии, и смелости воплощать в жизнь необычные проекты или рекламные акции. Например, перевернуть весь магазин вверх ногами, как это сделал Gap. Или переименовать всю сеть в симпсоновский Kwik-E-Mart, как поступил 7-Eleven.

Для некоторых брендов магазин становится продолжением и очевидным воплощением маркетинговой политики, Swarovski, например, сделал себе магазин из кристаллов. А магазин сумок Freitag, которые шьют из использованного брезента, возвели из списанных грузовых контейнеров.

Магазин из контейнеров


10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

Молодежные сумки Freitag шьются из тентов от грузовиков, а ручки – из ремней безопасности. Магазин Фрэйтаг в Цюрихе возвели из отслуживших свой век транспортных контейнеров. На его «строительство» пошло 17 контейнеров, высота получившейся конструкции 26 метров. Интерьер магазина отличается простотой, функциональность и экологичностью. Ночью магазин красиво светится огнями.

Магазин велосипедов


10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

Владелец небольшого веломагазина в Берлине Кристиан Петерсен (Christian Petersen) украсил фасад здания своего магазина 120 велосипедами.
Показал товар лицом. Теперь ни у кого не осталось сомнений, что тут продается.

Перевернутый магазин


10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

Для продвижения «головокружительных» скидок в магазине Gap в Ванкувере на несколько дней были перевернуты витрины, 32 манекена, 4 демонстрационных стола, более 100 единиц одежды, все зеркала в примерочных и изображения логотипа, 3 автомобиля на парковке рядом с магазином и даже ларек, торгующий хот догами.

Магазин на воде


10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

В индонезийском городе Банджармасин есть необычный базар на реке. Торговцы используют собственные лодки в качестве прилавков, а посетители рынка и покупатели передвигаются на лодках от одного торговца к другому.

Магазин Симпсонов


10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

В преддверии запуска в кинотеатрах полнометражного мультфильма «The Simpsons Movie» международная сеть супермаркетов 7-Eleven временно переименовала дюжину своих торговых точек в Северной Америке в «Kwik-E-Mart» – вымышленный бренд из мультсериала «The Simpsons» («Симпсоны»). В 6 тысячах супермаркетов Северной Америки продавались Buzz Cola, хлопья KrustyO’s и напитки Squishees.

Кристальный магазин


10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

10 самых необычных магазинов

Магазин Swarovski в Токио ослепляет своих покупателей не только товаром, но и зеркальным фасадом, и дизайном интерьера под названием «Кристальный лес» .

Магазин-коробка


10 самых необычных магазинов

Магазин Adidas в Амстердаме. Отличная идея – стилизовать торговую точку под коробку спортивной обуви.

Магазин в чемодане


10 самых необычных магазинов

К празднованиям своего 150-летия Louis Vuitton решил обновить свой главный магазин в Париже. Огромные чемоданы в личном стиле были установлены на период реставрации.

Магазин-радиоприемник


10 самых необычных магазинов

Магазин Diesel в виде радиоприемника расположился в Лондоне на улице Карнаби.

Магазин-усилитель


10 самых необычных магазинов

Фасад лондонского магазина, торгующего электрогитарами, выполнен в виде гитарного усилителя.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх