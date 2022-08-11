Как избавиться от тараканов в доме

Избавиться от живучих тараканов не так просто, как кажется. И всё-таки есть один хороший способ, а главное, совершенно не затратный. Испробуйте его — и через пару дней будете находить мёртвых тараканов.
В таз с водой всыпьте 1-2 горсти стирального порошка. Размешайте до образования пены.
Хорошенько смочите тряпку, отожмите. Затем дополнительно нанесите пену на тряпку.
Мыльная пена с пузырями — ключ к борьбе с тараканами. Промойте все места, где тараканы обычно ползают. Пузыри, попадая в организм таракана, заставляют его попросту задыхаться.
Обязательно промойте пол, особенно в углах и под мебелью.
Второй способ, как можно использовать стиральный порошок в борьбе с тараканами — просто всыпать столовую ложку в хлебную крошку (лучше — покрошенную сладкую булку) и перемешать. Рассыпать на бумагу и расставить в местах обитания тараканов (за мебелью). После таких процедур через 2-3 дня вы найдёте немало мёртвых тараканов.
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Избавиться от живучих тараканов не так просто, как кажется. И всё-таки есть один хороший способ, а главное, совершенно не затратный. Испробуйте его — и через пару дней будете находить мёртвых тараканов.
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