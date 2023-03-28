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Восхитительные венецианские напольные мозаики

Осмотр венецианских достопримечательностей обычно заставляет задрать нос повыше: так удобнее рассматривать красоту зданий и размашистую перспективу. Но вообще-то это лишь одна половина города Святого Марка. Вторая лежит прямо под ногами.

Совсем немногие из туристов обращают внимание на крутейшие городские мозаичные полы, прямо по которым ходят. Поэтому, когда немецкий фотограф Себастьян Эррас посетил Венецию, он повернул объектив вниз и сделал несколько фотографий этого недооцененного произведения искусства.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Палаццо Пизани-Моретта.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Отель Ка Сагредо.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Палаццо Пизани-Моретта.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Галерея Джорджио Франкетти Ка д’Оро.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Скуола Сан-Джованни-Эванджелиста.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Скуола Сан-Джованни-Эванджелиста.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Скуола Сан-Рокко.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Район Сан-Марко.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Лаборатория Орсони.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Площадь Сан-Марко.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Театр «Ла Фениче».

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Театр «Ла Фениче».

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Район Сан-Марко.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Район Санта-Кроче.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Фонд Кверини Стампалья.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Союз французов Венеции.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Союз французов Венеции.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Союз французов Венеции.

Восхитительные венецианские напольные мозаики

Кафе «Флориан».

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