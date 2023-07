Семь любопытных фактов об английском языке, которых мы не знали

Вы заметили: все вокруг или учат английский, или мечтают его выучить? Неудивительно — в наше время без английского трудно. Кроме того, изучение языков позволяет «прокачать» мозг и существенно поумнеть, а это немаловажно.



Публикуем подборку очень интересных фактов об английском языке, которые вдохновят вас на его изучение! Ну, или просто развлекут, что тоже замечательно.









Хотя английский язык занимает только третье место в списке самых популярных, общее число людей, говорящих по-английски, составляет более миллиарда. Это примерно каждый седьмой землянин. Однако не стоит думать, что большинство англоговорящих живёт в США и Англии. Например, в Нигерии проживает больше носителей английского, чем в Англии. А в Швеции 89% жителей знают этот язык.В языковой сфере между этими странами наблюдаются довольно туманные отношения. В период борьбы за независимость и строительства молодого американского государства предпринимались попытки придумать свой собственный американский язык, в чём особенно преуспел Ноа Уэбстер, издавший свой « Американский словарь английского языка». А в штате Иллинойс до 1969 года существовал закон, запрещающий говорить на английском. В качестве официального языка этого штата предписывалось использовать американский язык.Впрочем, в настоящее время в США исследователи выделяют целых 24 диалекта английского языка. Неудивительно, что издателям пришлось переводить книги о Гарри Поттере с английского на американский.Чаще всего в английском языке используется буква E, а реже всего — Q.Все знают, что буквы в английском языке могут произноситься совершенно по-разному. Вот наглядный пример: He believed Caesar could see people seizing the seas (Он верил , что Цезарь видел людей, захватывающих моря). В этом предложении звук [i:] передаётся семью разными буквосочетаниями.Английский алфавит когда-то насчитывал на одну букву больше. Этой буквой был символ &.Если убрать последние четыре буквы в слове queue (очередь), то его произношение не изменится.В любом языке существуют необычные слова, выделяющиеся из общего ряда интересным написанием или звучанием. Вот несколько примеров из английского.Самое длинное английское слово без гласных — rhythms (ритмы).В английском языке есть слово с гласной, которая повторяется шесть раз , — indivisibility (единство).Самое многозначное слово в английском языке — set. Оно имеет 44 основных значения для глагола, 17 значений для существительного, 7 значений для прилагательного и ещё несколько сотен различных вариантов. Так что при переводе этого коварного слова нужно быть особенно внимательным.Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis — самое длинное слово, которое обозначает название болезни и переводится на русский язык примерно так: «болезнь лёгких, вызванная вдыханием частиц вулканического происхождения или другого рода мелкой пыли». Самое интересное, что такой болезни на самом деле не существует.С 1932 по 1940 год из-за типографской ошибки в словаре английского языка присутствовало слово, у которого не было значения. Это слово dord, известное также под названием «слово-призрак».Самая сложная скороговорка в английском языке: The sixth sick sheik's sixth sheep's sick.Предложение The quick brown fox jumps over the lazy dog (Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку) уникально тем, что содержит все буквы английского алфавита. Именно поэтому оно используется для демонстрации различных шрифтов.Самые короткие английские предложения, содержащие подлежащее и сказуемое, — это I am и I do.Самое длинное предложение в художественной прозе на английском насчитывает 13 955 слов («Клуб ракалий», Джонатан Коу).Английский язык появился в раннем Средневековье в германских племенах (!), вторгшихся в Британию после ухода из неё римлян.Слово bride (невеста) происходит от старинного германского слова, означающего процесс приготовления пищи.Самыми древними словами на английском являются I (я), we (мы), two (два) и three (три). Лингвисты считают, что они появились несколько тысяч лет назад.Слово goodbye (прощание) когда-то полностью звучало как God be with ye (староанглийское «Да пребудет с тобой Господь»).До XV века в английском языке не было знаков препинания.Существует теория, что английский язык получил такое широкое распространение благодаря своей простоте и однозначности. Однако это совсем не так. В английском языке больше всего слов (около 800 000) и самые богатые синонимические ряды. Например, для слова drunk (пьяный) существует 2 241 синоним, и этот результат даже зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. К тому же английский является одним из самых быстроразвивающихся языков. Каждые 98 минут в разговорной практике появляется новое слово.И вместе с тем 90% текстов, написанных на английском языке , используют не более 1 000 различных слов. А для обычного повседневного общения вполне достаточно знать 1 500–2 000 слов.