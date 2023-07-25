Семь любопытных фактов об английском языке, которых мы не знали

Вы заметили: все вокруг или учат английский, или мечтают его выучить? Неудивительно — в наше время без английского трудно. Кроме того, изучение языков позволяет «прокачать» мозг и существенно поумнеть, а это немаловажно.



Публикуем подборку очень интересных фактов об английском языке, которые вдохновят вас на его изучение! Ну, или просто развлекут, что тоже замечательно.









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