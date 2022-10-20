Как в Африке похитили советских геологов, и почему в СССР это скрывали

В 1983-м в Мозамбике попала в плен группа советских геологов. Под угрозой расстрела мужчин заставляли 158 дней идти по джунглям и разгоряченной саванне. В СССР о случившемся не сообщалось. Шестеро заложников не вернулись домой живыми, навсегда оставшись в чужой, неблагодарной стране. Двое из них погибли еще при захвате, ещё двое — от истощения. Судьба еще нескольких пропавших без вести до сих пор неизвестна.
Гражданская война и помощь из СССР
К 80-м в Мозамбике разыгралась гражданская война.
Колониализм с последующим освобождением африканских стран от гегемонии белых обернулся множеством неприятностей. Не справляясь с новообретённой свободой, африканцы бросились делить друг с другом власть. В 1975-м с завершением Португальской колониальной войны Мозамбик стал независимой народной республикой с Фронтом освобождения во главе. Антикоммунистическое подполье не пришло в восторг от прихода к власти леворадикалов, пробравшихся в высокие кабинеты при поддержке лиссабонской соцреволюции гвоздик. Причем эта сила формировалась даже не здесь, а в соседней Танзании. К 1976-му в стране развязали гражданскую войну, а через пару месяцев стихийная оппозиция переросла в консервативное национальное сопротивление Мозамбика (Ренамо), действовавшее при поддержке ЮАР.
Политически неоперенные Фрелимо (Фронт освобождения) тоже имели могучих покровителей — Китай и СССР. Закономерно, что с провозглашением курса на социализм в Мозамбике новоиспеченные власти попали в поле советских интересов. В поддержку линии президента Саморы Машела (прожжённый африканский военачальник «Чёрный Сталин») в страну официально прибыла группа военных советников, неофициально доставили военных и вооружения. Однако поддержка осуществлялась не только свинцом. Островок «красного лагеря» получил, помимо военной помощи, врачей, инженеров, строителей, технологов, которые отправились на другое полушарие строить братскому народу Мозамбика новую жизнь.
Советские геологи на мозамбикских рудниках
СССР открыто выступал помощником правительственных сил Мозамбика. /Фото: pbs.twimg.com
В начале 80-х в Мозамбик из СССР прибыли 20 геологов для исследования имевшихся в стране рудников и разведки месторождений редкометальных пегматитов. Часть специалистов прибыли с семьями. Приезжие поселились в Нампуле на виллах, где до провозглашения независимости проживали португальцы. Когда геологи отлучались на рудники, их жены и дети оставались в городе. Колонну советских ученых всегда сопровождали в пути вооруженные охранники, потому как вероятность нападения повстанцев была высокой.
Летом 1983-го советские специалисты работали в 200 км от Нампулы - на руднике Морруа. В тот год по стране прокатилась волна нападений боевиков на правительственные объекты. Так что власти усилили охрану Морруа волонтёрами из окрестных селений.
Ночью присутствовавших на руднике разбудили сигнальные ракеты и автоматные очереди. Боевики вошли в лагерь беспрепятственно — охранники из местных добровольцев рудника попросту разбежались. По всему было понятно, что рудник подвергся атаке повстанцев. В первые же минуты были застрелены бульдозерист Воронов и буровик Зияетдинов. Сбежать незамеченными удалось только геологу Бороданову и буровику Кузнецов. Остальные 24 советских специалиста оказались в плену.
158 дней ада
Оставшиеся в живых геологи после спасения. /Фото: vannaja-komnata.com
Этот случай стал первым и единственным пленением советских людей в Мозамбике. Бандиты без промедления увели захваченных иностранцев с рудника в джунгли. Операция явно была намеренной. Кураторы движения повстанцев (США и несколько западноевропейских стран) внушали африканскому обществу, что СССР грабит их природные богатства. А национальное движение не скрывало, что является ставленником «советов», раздражая тем самым противоположные силы.
Мозамбикская армия практически сразу инициировала против захватчиков боевую операцию. Советские спецслужбы, в свою очередь, предложили для выкупа пленных большую сумму.
Так что движение боевиков РЕНАМО опасалось не только армейской атаки, но и предательства своих же за советские деньги. Решено было доставить пленных в лагеря на границе с Малави.
По этой причине советские геологи должны были преодолеть пешком свыше 700 км по джунглям и саваннам. Движение не прерывалось на непогоду, и после частых в тех местах проливных дождей они по нескольку суток оставались промокшими. Не менее тягостным был путь по пустыне - палящее солнце, постоянная жажда и не церемонящиеся боевики.
Практически все советские специалисты переболели малярией, перенесли укусы скорпионов. Часть пути они несли своих товарищей в бессознательном положении на носилках.
Питаясь раз в сутки кукурузной кашей, очень скоро вчерашние крепкие мужчины превратились в тощих узников. Однажды в джунглях боевики наткнулись на правительственный отряд. В ходе перестрелки двум геологам удалось бежать и после суток скитаний они вышли на населенный пункт. После этого один из пленников Еремин предложил побег. Но пойти на такой шаг могли не все – некоторые тяжело болели и самостоятельно не передвигались. Пытаясь спастись, сбежали только трое.
Повстанцы озлобились, и оставшимся в плену геологам пришлось еще сложнее. Их заставляли идти со связанными руками, ночью их контролировали веревками. Из оставшихся у боевиков 19 советских граждан два вскоре скончались от истощения и болезней.
К месту назначения добрались только 17. Повстанцы начали торговаться. Достоверных сведений об их освобождении нет, но их, скорее всего, выкупили. Сначала освободили троих, так как они очень ослабли и могли не дожить до обмена. Следующие отпущенные Истомин и Гаврилов пропали без вести. Лишь через несколько лет советские спецслужбы перехватили информацию о том, что сопровождавшие геологов повстанцы попали в засаду и были убиты.
25 января 1984-го боевики доставили 12 оставшихся заложников к условленному во время переговоров месту. Закончились 158 дней ада. В столицу Мозамбика их доставил правительственный самолет, где после курса реабилитации они отправились в Москву. Общественность узнала о случившемся только спустя годы.
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