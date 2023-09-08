Как дома приготовить картошку фри без фритюрницы: хитрость, подсмотренная у находчивой домохозяйки

Как дома приготовить картошку фри, как в McDonald`s.
Картошка фри - вкусная закуска, которой многие любят побаловать себя в ресторанах быстрого питания. А вот дома ее приготовить не так-то просто, особенно если под рукой нет фритюрницы. На самом деле обжарить картошку в масле так, чтобы корочка была золотой и хрустящей, а серединка мягкой, - можно. Главное, знать одну хитрость, подсмотренную на кухне сети McDonald`s.
Приготовление картошки фри в домашних условиях.
Для того, чтобы приготовить картошку фри понадобится минимум продуктов - картофель (желательно крупные твердые клубни), растительное масло, соль и… сахар. Первое правило, которое нужно соблюсти: по возможности постарайтесь использовать любое кухонное приспособление, с помощью которого можно нарезать картофель брусочками. Так кусочки будут примерно одинаковыми, и им потребуется одинаковое время для прожарки (в противном случае рискуете получить полупрожаренный местами, а местами сгоревший картофель).
Картофель нарезан при помощи картофелерезки.
Нарезанный картофель потребуется оставить на полчаса в растворе, приготовленном из воды с добавлением ложки сахара и ложки соли. Соль и сахар в равных пропорциях практически нейтрализиуют друг друга, но после прожарки у картошки фри будет столь любимый многими вкус фастфуда. За то время, которое ломтики картофеля побудут в воде, из них выделится излишек крахмала, и при жарке они не будут распадаться.
Картофель нужно просушить полотенцем, а после - заморозить.
Следующий шаг - просушивание картофеля. Ломтики нужно достать из воды, разложить на сухом текстильном или бумажном полотенце, сверху накрыть еще одним и дать им полностью обсохнуть. После - сложить в пластиковый контейнер или обычный полиэтиленовый пакет и убрать в морозилку. Этот еще один секрет сетей быстрого питания: картофель фри всегда бросают в кипящее масло замороженным. Благодаря этой хитрости он и остается мягким внутри.
При жарке замороженного картофеля масло пенится и шипит.
Жарить картофель удобно на обыкновенной сковороде, для этой цели не обязательно использовать кастрюлю или фритюрницу. Разогрейте достаточное количество масла, когда ломтики картофеля полностью замерзнут, и порциями загружайте его для обжарки. При погружении картофеля в масло вы увидите шипение и услышите потрескивание, такая реакция и должна быть. Одна порция жарится 5-8 минут, картошка должна приобрести характерный золотистый оттенок.
Готовые ломтики можно достать шумовкой из сковороды.
Когда картофель будет готов, достаньте его шумовкой. Желательно выложить на дуршлаг, чтобы лишнее масло стекло. При желании можно выкладывать на бумажные полотенца, но этот способ потребует чуть дольше времени. В принципе, на этом приготовление картошки фри завершено. Осталось присыпать слегка солью (по желанию) и подать горячей с томатным соусом. Приятного аппетита!
Выкладывайте картофель на дуршлаг, чтобы с него стекло лишнее масло.
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