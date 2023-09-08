Как дома приготовить картошку фри без фритюрницы: хитрость, подсмотренная у находчивой домохозяйки

Как дома приготовить картошку фри, как в McDonald`s.

Приготовление картошки фри в домашних условиях.

Картофель нарезан при помощи картофелерезки.







Картофель нужно просушить полотенцем, а после - заморозить.

При жарке замороженного картофеля масло пенится и шипит.

Готовые ломтики можно достать шумовкой из сковороды.

Выкладывайте картофель на дуршлаг, чтобы с него стекло лишнее масло.