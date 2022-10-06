Самый тёмный секрет Микеланджело, или Что скрывал автор божественных произведений искусства

В мире, наверное, найдётся ничтожно мало людей, которые никогда не слышали о великом Микеланджело Буонаротти и ещё меньше тех, кто никогда не видел ни одного его шедевра. Современники его прозвали Divino («божественный»). Это весьма красноречивое прозвище характеризует Микеланджело как нельзя лучше. Только вот непревзойдённый мастер многих техник не во всех сферах жизни был таковым. Его стихией было искусство. В остальном же, гений страдал весьма грязными привычками. О том, какой тёмный секрет столь тщательно скрывал ото всех великий мастер эпохи Возрождения — далее в обзоре.
Великий и гениальный мастер многих техник, но не личной гигиены
Микеланджело Буонаротти.
Великий художник, скульптор, архитектор и поэт эпохи итальянского Возрождения Микеланджело Буонаротти родился 6 марта 1475 года. Микеланджело уже при жизни называли «божественным». Знаменитым его сделали не только Сикстинская капелла и палец Господа, протянутый проснувшемуся Адаму в потрясающем шедевре мастера под названием «Сотворение Адама». Его имя и работы известны во всём мире. Микеланджело также отвечал за завершение базилики Святого Петра в Ватикане. Его руками создана самая прославленная скульптура в мире, которая является эталоном мастерства — статуя Давида.
«Сотворение Адама».
Тут следует заметить, что мэтр обладал невероятно глубокими познаниями в области анатомии, знатоком и ценителем истинной красоты. При всём при этом, казалось бы, он должен как никто уметь заботиться о собственном теле. Но нет. Микеланджело был весьма «грубым гением». Несмотря на всю, в полном смысле этого слова, божественную красоту, изображённую в его искусстве, не остаётся сомнений, что Микеланджело совсем не разделял эту характеристику со своими героями.
«Страшный суд».
Скандальный, вредный, бесконечно талантливый
В отличии, например, от своего столь же гениального современника Рафаэля, Микеланджело был весьма сварливым человеком. Его тяжёлый и раздражительный характер требовал работы в полном одиночестве. Он избегал общения не только с помощниками, но и со всеми своими заказчиками и богатыми покровителями. Все его масштабные проекты были созданы без какой-либо помощи, мастер всегда и всё делал сам. На реализацию некоторых шедевров у мэтра уходило несколько лет. Он погружался в работу целиком и полностью, с необычайной самоотдачей, частенько забывая о том, что нужно поесть и даже поспать.
Базилика Святого Петра.
Один из биографов Микеланджело, Паоло Джовио, отмечал, что его бытовые привычки были столь же грубыми и неотёсанными, как и его характер. В другой биографии, на этот раз написанной учеником мастера по имени Асканио Кондиви, написано примерно то же самое. При этом Кондиви тесно сотрудничал с самим Микеланджело при создании этих мемуаров. Гений сам о себе говорил следующее: «Каким бы богатым я ни был, я всегда жил как бедняк». Мастер действительно был невероятно богат, но выглядел всегда как нищий бродяга.
Неопрятный гений
Гениальный мастер эпохи Возрождения открыто пренебрегал личной гигиеной. То ли он был так увлечён искусством и его мало волновали приземлённые вещи, то ли это была некая принципиальная позиция. Сначала это не вызывало никаких особых неприятностей ни у окружающих, ни у самого Микеланджело. С молодости художник страдал от страшных судорог в ногах. Из-за этого он всегда носил высокую обувь. Мэтр имел привычку спать не снимая одежды и ботинок. Со временем дошло до того, что когда мастер считал нужным переодеться или снять сапоги, вместе с облачением он снимал кожу целыми кусками как змея.
Гениального живописца это мало заботило. Окружающие же были в ужасе от его вида. Запах его тела просто сшибал с ног. Возможно, поэтому Микеланджело так не любил общество. Джорджо Вазари, автор книги «Жизнеописание самых выдающихся живописцев, скульпторов и зодчих», опубликованной в 1550 году, писал о Буонаротти просто страшные вещи. Он поведал, что обувь гения, известная как котурны, была сделана из собачьей кожи. Она так сильно изнашивалась со временем, что в конечном итоге становилась частью ноги мастера, просто врастая в кожу.
Микеланджело срисовывает анатомию тела с трупа. Работа Антонина Мерсье.
Это отсутствие заботы о себе и тяжёлая бесконечная работа привели к тому, что Микеланджело стал страдать разнообразными проблемами со здоровьем. У него также развился хронический остеоартрит. Заработал он эту болячку, потратив четыре года на роспись потолка в неудобном положении. Согласно научным исследованиям, опубликованным в 2021 году, художник был довольно маленького роста, всего чуть более полутора метров. Работа привела к тому, что художник регулярно травился свинцом, у него развилась подагра.
Дева Мария, скорбит над телом Иисуса после распятия, который лежит на её коленях. Один из величайших шедевров мирового искусства.
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