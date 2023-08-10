С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...
  • Meerflieger
    "...Как хочу так и пишу!..."(с) Да ради Бога!  Демонстрируй свою тупость, безграмотность и неуважение к Богу (которог...Тёмные страницы «...
  • Ингерман Ланская
    эт пиндосияФотографии знамен...

15 необычных фактов со всего мира о тюрьмах и заключенных


Тюремные факты со всего мира.

Тюремные факты со всего мира.

Тюрьма – это совсем не милое место, если только речь не идёт в тюрьме в одной из скандинавских стран, где в камерах стоят телевизоры, а заключённым разрешается на время покидать территорию тюрьмы. Впрочем, далеко не во всех тюрьмах такие лояльные законы. В нашем обзоре интереснейшие «тюремные» факты со всего мира.

1. Тюрьма без ограничений


Тюрьма без ограничений.

Тюрьма без ограничений.

 

Самых закоренелых преступников в Норвегии перевозят на остров-тюрьму, где их практически не ограничивают ни в чем. По международным стандартам эта тюрьма имеет минимальный уровень безопасности, но при этом также имеет один из самых низких показателей повторного правонарушения во всем мире.

2. Иск на $ 5 млн


Иск на $ 5 млн.

Иск на $ 5 млн.

 

В 1995 году Роберт Ли Брок подал иск сам на себя, заявив, что он напился и совершил кражу со взломом. Поскольку его посадили за решетку на 23 года и он не имел возможности получать доход, Роберт ожидал, что государство должно выполнить обязательства иска на $ 5 млн. Его дело даже не было рассмотрено.

3. Горячий душ


Горячий душ.

Горячий душ.

 

Алькатрас был одной из немногих американских тюрем, оснащенной душем с горячей водой. Единственная причина этого заключалась в том, чтобы предотвратить побеги заключенных (предполагалось, что заключенные после горячего душа попросту не полезут в холодную воду бухты).

4. Мой дом - тюрьма


Мой дом - тюрьма.

Мой дом - тюрьма.

 

Заключенный в Балтиморской тюрьме переспал с четырьмя женщинами-охранниками, после чего те забеременели, а также заработал почти $ 20 000 на контрабанде товаров.

5. Гуманизм по-тюремному


Гуманизм по-тюремному.

Гуманизм по-тюремному.

 

В Японии приговоренных к смертной казни уведомляют о грядущей смерти всего за несколько часов до казни. А их семьи уведомляют уже по факту казни, через некоторое время.

6. Прикованные к экрану


Прикованные к экрану.

Прикованные к экрану.

 

В некоторых частных тюрьмах руководство считает, что предоставить заключенным телевизоры обходится гораздо дешевле, чем нанимать больше охранников.

7. Надсмотрщики как дети


Надсмотрщики как дети.

Надсмотрщики как дети.

 

В 2010 году двое заключенных просто вышли из тюрьмы в штате Висконсин благодаря поддельным записям об освобождении. Их поймали несколько дней спустя.

8. Ключи от камеры


Ключи от камеры.

Ключи от камеры.

 

В Нууке, Гренландия, некоторые заключенные имеют ключи от собственных камер. Они также могут покидать территорию тюрьмы, чтобы ходить на учебу и на работу. Некоторым из них даже позволяют ездить на охоту.

9. Чужими руками


Чужими руками.

Чужими руками.

 

Охранники тюрьмы штата Нью-Мексико выставляют несговорчивых заключенных перед остальными как стукачей. Делается это для того, чтобы их избивали в камерах.

10. 46 лет в ожидании казни


46 лет в ожидании казни.

46 лет в ожидании казни.

 

Максимальное время в камере смертников провел (в соответствии с Книгой рекордов Гиннесса) японский боксер Ивао Хакамада. Он провел 46 лет в камере смертников за убийство четырех человек, прежде чем его выпустили после тестов ДНК в 2014 году.

11. Мы с тобой лишь час летали


Мы с тобой лишь час летали.

Мы с тобой лишь час летали.

 

Аферист по имени Рональд Макинтош сбежал из тюрьмы в Калифорнии, угнал вертолет, после чего вернулся, чтобы забрать свою подругу, которая также пребывала в тюрьме. Вскоре их поймали.

12. Последняя льгота


Последняя льгота.

Последняя льгота.

 

В Техасе больше не предлагают специальный последний ужин заключенным, которых вскоре казнят. Вместо этого, они получают ту же еду, что и все остальные.

13. 10 лет за разговоры


10 лет за разговоры.

10 лет за разговоры.

 

Проведя 10 лет в тюрьме за свою социалистическую речь, Юджин Дебс баллотировался на пост президента в 1920 году и получил более миллиона голосов.

14. IQ 46 баллов


IQ 46 баллов.

IQ 46 баллов.

 

Джо Арриди был одним из самых счастливых заключенных, которые когда-либо содержались в камере смертников. Заключенный, чей IQ составлял 46 баллов, в день оглашения приговора играл с игрушечным поездом, который принес ему начальник тюрьмы. Когда его привели в газовую камеру в 1939 году, он начал нервничать, но начальник тюрьмы успокоил его. Джо был посмертно помилован в 2011 году.

15. Бей чужих, свои простят


Бей чужих, свои простят.

Бей чужих, свои простят.

 

Тайским заключенным могут уменьшить срок заключения, если они будут принимать участие в боксерских матчах против иностранцев.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 необычных фактов со всего мира о тюрьмах и заключенных

И не забудьте:
15 необычных фактов со всего мира о тюрьмах и заключенныхПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх