15 необычных фактов со всего мира о тюрьмах и заключенных

Тюремные факты со всего мира.

1. Тюрьма без ограничений

Тюрьма без ограничений.

2. Иск на $ 5 млн

Иск на $ 5 млн.

3. Горячий душ

Горячий душ.

4. Мой дом - тюрьма

Мой дом - тюрьма.

5. Гуманизм по-тюремному

Гуманизм по-тюремному.

6. Прикованные к экрану

Прикованные к экрану.

7. Надсмотрщики как дети

Надсмотрщики как дети.

8. Ключи от камеры

Ключи от камеры.

9. Чужими руками

Чужими руками.

10. 46 лет в ожидании казни

46 лет в ожидании казни.

11. Мы с тобой лишь час летали

Мы с тобой лишь час летали.

12. Последняя льгота

Последняя льгота.

13. 10 лет за разговоры

10 лет за разговоры.

14. IQ 46 баллов

IQ 46 баллов.

15. Бей чужих, свои простят

Бей чужих, свои простят.