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Объёмная и красивая подушка-цветок

Объёмная и красивая подушка-цветок

Вам понадобится совсем немного ткани, самый минимум навыков шитья, чуть-чуть времени и терпения, чтобы своими руками сделать невероятную, объёмную и очень красивую подушку-цветок! Её можно использовать в качестве декоративной подушки для украшения интерьера или же по прямому назначению.

Объёмная и красивая подушка-цветок

Не нужно долго и с трудом что-то рассчитывать и строчить на швейной машинке — мастер-класс очень лёгкий и понятный!
Первым делом потребуется вырезать будущие лепестки цветка (5 шт, по 2 отрезка ткани на каждый, всего 10 заготовок). Для этого на бумаге набросайте эскиз будущего лепестка, вырежьте из ткани.

Объёмная и красивая подушка-цветок


Сшейте между собой две половинки, как показано на фото ниже. Проделайте то же самое с другими лепестками.

Объёмная и красивая подушка-цветок


Также вырежьте круг из ткани другого цвета и сшейте, как показано на фото ниже. Понадобится две таких детали (2 круга, соответственно, 4 заготовки).

Объёмная и красивая подушка-цветок


Наполните заготовки синтепоном, синтепухом или любым другим доступным наполнителем, зашейте отверстие.

Объёмная и красивая подушка-цветок


Пять полученных лепестков начните сшивать между собой в круг.

Объёмная и красивая подушка-цветок


Объёмная и красивая подушка-цветок


В центр приклейте на горячий клей-пистолет круг.

Объёмная и красивая подушка-цветок


То же самое повторите с другой стороны — приклейте второй круг.

Объёмная и красивая подушка-цветок


Также, по желанию, можно вырезать из зелёной ткани лист.

Объёмная и красивая подушка-цветок


Наполняем лист синтепоном или любым другим материалом, зашиваем отверстие.

Объёмная и красивая подушка-цветок


Пришиваем или приклеиваем между лепестками.

Объёмная и красивая подушка-цветок


И наслаждаемся полученным результатом!

Объёмная и красивая подушка-цветок


Вот как такая объёмная, красивая и простая подушка-цветок смотрится в интерьере:

Объёмная и красивая подушка-цветок

 

Объёмная и красивая подушка-цветок

 

Объёмная и красивая подушка-цветок

 

Объёмная и красивая подушка-цветок

 

Объёмная и красивая подушка-цветок

 

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