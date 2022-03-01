Объёмная и красивая подушка-цветок

Вам понадобится совсем немного ткани, самый минимум навыков шитья, чуть-чуть времени и терпения, чтобы своими руками сделать невероятную, объёмную и очень красивую подушку-цветок! Её можно использовать в качестве декоративной подушки для украшения интерьера или же по прямому назначению.

Не нужно долго и с трудом что-то рассчитывать и строчить на швейной машинке — мастер-класс очень лёгкий и понятный!

Первым делом потребуется вырезать будущие лепестки цветка (5 шт, по 2 отрезка ткани на каждый, всего 10 заготовок). Для этого на бумаге набросайте эскиз будущего лепестка, вырежьте из ткани.





Сшейте между собой две половинки, как показано на фото ниже. Проделайте то же самое с другими лепестками.





Также вырежьте круг из ткани другого цвета и сшейте, как показано на фото ниже. Понадобится две таких детали (2 круга, соответственно, 4 заготовки).





Наполните заготовки синтепоном, синтепухом или любым другим доступным наполнителем, зашейте отверстие.





Пять полученных лепестков начните сшивать между собой в круг.









В центр приклейте на горячий клей-пистолет круг.





То же самое повторите с другой стороны — приклейте второй круг.





Также, по желанию, можно вырезать из зелёной ткани лист.



Наполняем лист синтепоном или любым другим материалом, зашиваем отверстие.





Пришиваем или приклеиваем между лепестками.



И наслаждаемся полученным результатом!





Вот как такая объёмная, красивая и простая подушка-цветок смотрится в интерьере:

