Для доброго утра: 10 вечерних привычек людей с хорошей кожей

10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Как только женщина впервые увидела свое отражение в воде, она начала искать способ, как сохранить свою красоту и продлить молодость. К сожалению, некоторые изменения в этом мире не обратимы. Более того – естественны и по-своему прекрасны. Но, всё же, есть масса решений, как отсрочить появление морщин и сделать так, чтобы кожа никому не выдала вашу секретную цифру в паспорте. В первую очередь, больше радоваться и смотреть на мир с легкостью. А ещё воспользоваться несложными, но эффективными бьюти-советами. К примеру, вы знали, что делают вечером люди с хорошей кожей?
1. Они обязательно удаляют макияж и умываются перед сном
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Дело не только в не эстетичности «глаз панды» утром. Остатки пудры, тонального или даже дневного крема способны забивать и растягивать поры. А минимизировать их видимость с годами становится всё сложнее. Про шелушения и высыпания тоже не следует забывать. Также, как и об ухудшении состоянии ресниц, которым приходится регулярно «спать» под слоем туши. Так что самое простое, что вы можете сделать для своей кожи – хорошо очистить её перед сном.
2. Они выбирают подходящее «anti age» средство
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
У косметологов нет единого мнения, с какого возраста следует дополнительно увлажнять и питать кожу лица в ночное время. Всё зависит от её типа и исходного состояния. Зато в косметологии тоже есть своя мода на определенные средства и компоненты. К примеру, сейчас настоящий бум на косметику с ретинолом (витамин А) и коллагеном в составе. Мода модой, но как отреагирует именно ваше лицо на подобное «трендовое» средство – загадка. Потому специалисты советуют «подходить издалека»: выбирать крема и сыворотки с заветными словами в составе не в начале, а в середине или даже ближе к концу. И наблюдать за индивидуальной реакцией.
3. И не отказывают себе в удовольствии побаловать себя ночной маской
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Корейские ночные маски или sleeping packs нынче – мастхэв всех бьюти-блогеров. Легкая текстура в сочетании с сильным составом подкупают и заставляют искать своё идеальное средство. Но и тут рецепт один: начинайте с пробников.
4. Спят правильно
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Опытный косметолог всегда определит, в каком положении вы предпочитаете засыпать: лицом в подушку или всегда на одном и том же боку . Ключ к этом почти дедуктивному методу – расположение мелких морщин. Сложно, но рекомендация одна: приучайте себя спать на спине или хотя бы переворачиваться во сне почаще.
5. Не экономят на постельном белье и наволочках
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Сделайте себе подарок и поищите хотя бы один комплект шёлковых наволочек. Вы удивитесь собственным ощущениям и тому, как «заломов» и «вмятин» на коже стало меньше по утрам.
6. Увлажняют не только кожу, но и помещение, где проводят большую часть времени
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Жёсткий воздух, особенно в отопительный сезон или период кондиционеров негативно сказывается на состоянии кожи, иссушая и истончая её. Поставьте в кабинете или спальне увлажнитель, и даже потребность в дорогом креме наверняка отпадёт сама собой.
7. Редко употребляют больше бокала вина на празднике
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
О пагубном влиянии алкоголя на кожу написано так много, а мы всё равно игнорируем простейшее правило.
8. Не налегают на соль
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Соль и обильное питьё вечером с вероятностью 95% обернутся отеками и «мешками» под глазами утром. Чувствуете, что вон то новое блюдо на ужин было слишком солёным на ваш вкус? Как минимум, подложите себе дополнительную подушку.
9. Не забывают на ночь увлажнить «проблемные зоны»
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Хотите дольше выглядеть моложе? Поселите крем для рук и бальзам для губ на своём прикроватном столике и не забывайте воспользоваться ими перед сном.
10. Спят достаточно
10 вечерних привычек людей с хорошей кожей
Не миф, а научный факт: регулярная нехватка сна приводит к повышенной выработке «гормона стресса» кортизола. Он , в свою очередь, снижает выработку коллагена. Итог – сухая кожа с морщинами и даже акне. Так что никакой рецепт продления молодости невозможен без 7-9 часов сна.
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