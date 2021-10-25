В сегодняшней статье расскажем, как в условиях домашней мастерской сделать своими руками дешевую шпаклевку по дереву.

Для этого нам потребуется всего два основных компонента:

клей ПВА (столярный);

древесная пыль.

При шлифовке древесины образуется много пыли, которую обычно выбрасывают. Однако если смешать ее с клеем, то получится шпаклевка по дереву.

Эту интересную идею мы подсмотрели на YouTube канале The Maker. Берите себе на заметку! Зачем что-то покупать, когда можно получить это практически бесплатно?

Процесс приготовления шпаклевки

Шпаклевку можно сделать как в чистой емкость, так и на какой-нибудь дощечке. Все, что требуется — это смешать древесную пыль и столярный клей ПВА. В результате должна получиться однородная масса, которая по консистенции похожа на пасту.

Добавляя больше клея или древесной пыли, можно получить необходимую консистенцию самодельной шпаклевки.

Готовый состав можно использовать в качестве наполнителя для заделки щелей в дощатом полу, зазоров в местах соединения деталей и т.д.

Из основных преимуществ шпаклевки стоит отметить:

быстроту приготовления — смешал компоненты, и можно использовать по назначению;

низкую себестоимость.

Если нужно получить шпаклевку, максимально приближенную по цвету к какой-либо определенной детали, то в данном случае потребуется пыль именно из той древесины, из которой и сама заготовка.

Древесную пасту можно также использовать для ремонта мебели — например, чтобы укрепить место установки мебельной петли, которую вырвало при открытии дверцы. В общем, универсальная штука у нас получилась.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать дешевую шпаклевку по дереву, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.