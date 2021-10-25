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Как сделать дешевую шпаклевку по дереву

Как сделать дешевую шпаклевку по дереву

Как сделать дешевую шпаклевку по дереву

В сегодняшней статье расскажем, как в условиях домашней мастерской сделать своими руками дешевую шпаклевку по дереву. 

Для этого нам потребуется всего два основных компонента:

  • клей ПВА (столярный);
  • древесная пыль.

При шлифовке древесины образуется много пыли, которую обычно выбрасывают. Однако если смешать ее с клеем, то получится шпаклевка по дереву.

Эту интересную идею мы подсмотрели на YouTube канале The Maker. Берите себе на заметку! Зачем что-то покупать, когда можно получить это практически бесплатно?

Процесс приготовления шпаклевки

Шпаклевку можно сделать как в чистой емкость, так и на какой-нибудь дощечке. Все, что требуется — это смешать древесную пыль и столярный клей ПВА. В результате должна получиться однородная масса, которая по консистенции похожа на пасту. 

Как сделать дешевую шпаклевку по дереву

Как сделать дешевую шпаклевку по дереву

Добавляя больше клея или древесной пыли, можно получить необходимую консистенцию самодельной шпаклевки.

Готовый состав можно использовать в качестве наполнителя для заделки щелей в дощатом полу, зазоров в местах соединения деталей и т.д. 

Как сделать дешевую шпаклевку по дереву

Как сделать дешевую шпаклевку по дереву

Из основных преимуществ шпаклевки стоит отметить:

  • быстроту приготовления — смешал компоненты, и можно использовать по назначению;
  • низкую себестоимость. 

Если нужно получить шпаклевку, максимально приближенную по цвету к какой-либо определенной детали, то в данном случае потребуется пыль именно из той древесины, из которой и сама заготовка.

  

Древесную пасту можно также использовать для ремонта мебели — например, чтобы укрепить место установки мебельной петли, которую вырвало при открытии дверцы. В общем, универсальная штука у нас получилась.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать дешевую шпаклевку по дереву, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

 

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