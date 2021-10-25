В сегодняшней статье расскажем, как в условиях домашней мастерской сделать своими руками дешевую шпаклевку по дереву.
Для этого нам потребуется всего два основных компонента:
- клей ПВА (столярный);
- древесная пыль.
При шлифовке древесины образуется много пыли, которую обычно выбрасывают. Однако если смешать ее с клеем, то получится шпаклевка по дереву.
Эту интересную идею мы подсмотрели на YouTube канале The Maker. Берите себе на заметку! Зачем что-то покупать, когда можно получить это практически бесплатно?
Процесс приготовления шпаклевки
Шпаклевку можно сделать как в чистой емкость, так и на какой-нибудь дощечке. Все, что требуется — это смешать древесную пыль и столярный клей ПВА. В результате должна получиться однородная масса, которая по консистенции похожа на пасту.
Добавляя больше клея или древесной пыли, можно получить необходимую консистенцию самодельной шпаклевки.
Готовый состав можно использовать в качестве наполнителя для заделки щелей в дощатом полу, зазоров в местах соединения деталей и т.д.
Из основных преимуществ шпаклевки стоит отметить:
- быстроту приготовления — смешал компоненты, и можно использовать по назначению;
- низкую себестоимость.
Если нужно получить шпаклевку, максимально приближенную по цвету к какой-либо определенной детали, то в данном случае потребуется пыль именно из той древесины, из которой и сама заготовка.
Древесную пасту можно также использовать для ремонта мебели — например, чтобы укрепить место установки мебельной петли, которую вырвало при открытии дверцы. В общем, универсальная штука у нас получилась.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать дешевую шпаклевку по дереву, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.
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