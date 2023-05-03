Что такое «абсолютный слух»?

Человек с абсолютным слухом способен точно назвать прозвучавшую ноту. И ему не нужно слышать перед этим другие опорные звуки. С одинаковой лёгкостью он определяет ноты и по звуку фортепиано, и по звучанию струнных инструментов. Кроме того, человек, с таким слухом, может определить, в какой тональности воет сирена, звенят бокалы. Особенно редкий вид подобной способности — активный абсолютный слух. Человеку удаётся не просто точно распознать звук, но повторить любую ноту без аккомпанемента.
Абсолютный слух встречается не только у профессиональных музыкантов. Для того, чтобы обнаружить способность у человека, который далёк от музыки, человеку два раза наигрывают мелодию или аккорды. При втором наигрывании мелодия смещается вверх или вниз по высоте.
Мозг людей с абсолютным слухом за несколько десятых долей секунды обрабатывает звуковой сигнал и точно высчитывает его тональность. Слуховой аппарат такого человека с ничем не отличается от обычного. Секрет кроется в мозге. Исследования с помощью МРТ показали, что височные доли таких людей развиваются несимметрично. Плюс, у таких людей ассоциативные лобные доли включаются во время прослушивания звуков, тогда как у обычных — только в тот момент, когда они называют интервалы.
Часто абсолютный слух путают с относительным. Во втором случае человеку сложно определить, какая нота прозвучала, но быстро он регистрирует разницу в высоте звуков. Для профессиональных музыкантов относительный слухом, так как только благодаря ему человек понимает частотную связь между нотами в мелодии. Абсолютный слух — необязательное требование для музыканта. Например, у Петра Чайковского и Рихарда Вагнера абсолютного слуха не было. В то же время подобный слух не гарантирует, что человек станет музыкальным гением.
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