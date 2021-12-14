3 российских лимузина для чиновников, о которых незаслуженно забыли

Российские лимузины, которые зря позабыли.
В 90-е годы, сразу после развала Советского Союза, российские чиновники заговорили о том, что было бы совсем недурно пересесть на служебные автомобили отечественного производства. Специально для этого российские предприятия взялись за разработку машин представительского класса. Было создано множество лимузинов, но некоторые из них, весьма интересные, впоследствии незаслуженно забыли.
1. ГАЗ-3102 «Волга»
Машина, которую просто отдали тюнерам на доработку.
Представительский автомобиль, который был достаточно прост среди аналогичных машин. За основу взяли актуальную «Волгу» и отдали ее на доработку тюнинговому ателье «ACT Кроуфорд-Хилл». Солидный ГАЗ-3102 в те годы все еще выпускали с конвейера, а потому такое решение казалось совсем неплохим.
Мастера из тюнинговой компании рассудили, что раз заказчик не бедный, то и денег жалеть на машину не станет. В итоге 3102-ая «Волга» получила 3.9-литровый 190-сильный двигатель V8, который был позаимствован у Land Rover. В машину поставили немецкую автоматическую коробку передач ZF, литые диски, гидроусилитель руля, амортизаторы и многое другое.
Получилось, правда, совсем неплохо.
Основательно в ателье потрудились и над салоном. В результате, стоимость роскошного седана возросла в 1997 году до 40 тысяч долларов. Было даже предложение удлинить «Волгу», однако от этой идеи впоследствии отказались.
2. «Юрий Долгорукий»
Вышел очень странный автомобиль.
Специалисты АЗЛК также создали свой автомобиль, правда пошли принципиально другим путем в отличие от сотрудников ГАЗ. За основу нового представительского автомобиля взяли хэтчбек «Москвич-2141». Его колесную базу удлинили на 200 мм, усилили несущую структуру и жесткость кузова. Благодаря удлинению базы салон стал еще просторнее.
Купить такой, правда, мог любой желающий.
Само собой, специалисты произвели и замену начинки авто. Под капот установили 2-литровый мотор производства Renault мощностью 116 лошадиных сил, подвезли и новую тормозную систему Lucas, а также некоторые другие модные по тем временам инновации. Салон был отделан кожей. Несмотря на высокий статус, купить эту машину мог любой желающий.
3. ВАЗ-21109 «Консул»
Машина для представителей правительства.
Вот еще один отечественный представительский автомобиль, о котором все забыли. Разработан он был специалистами АвтоВАЗа. За основу было решено взять модель с индексом 21109. В первую очередь машину удлинили на 650 мм. В салон была добавлена перегородка, между пассажирским отсеком и водительским местом. Задняя часть машины получила богатейшее оснащение. Здесь был телевизор, кондиционер, аудиосистема, бар, холодильник.
Салон выше всяких похвал.
Из-за внедрения огромного количества инноваций, масса машины значительно возросла. Впрочем, благодаря новому 16-клапанному мотору, динамика автомобиля на дороге почти не изменилась. Также «Консул» имел лучшие на тот момент тормоза и крутые 14-дюймовые колесные диски.
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