Детали, которые могут обернуться большими хлопотами после ремонта

Многие люди боятся этого слова как огня. Ремонт представляется как мучительная, никогда не заканчивающаяся головная боль. Однако, стоит заметить, что таким ремонт становится при неправильном планировании. В этом важном процессе есть много хитростей, которые нужно учесть заранее. Тогда все пойдет как по маслу.

Установить две раковины в ванной — хорошая идея

Важно правильно расположить холодильник

Мраморная столешница — не лучший выбор

Выравнивание полов — это очень важно

Старое напольное покрытие может быть опасно

Любая краска нуждается в предварительной выкраске

Необходимо помнить о розетках

Для замеров нужен специалист

Безопасность важнее красоты

Чем больше света, тем лучше

Бонус

В последнем пункте статьи вы найдете бонус-напоминалку об очень важной детали, которую ни за что нельзя пропустить.Содержит материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.Ремонт в ванной — дело непростое. Важно продумать все до мелочи: от коммуникаций, выбора и кладки кафеля до подбора качественной, но экономной стиральной машинки. Немаловажно расположение раковины и систем хранения. В последнее время двойные раковины набирают популярность. Все больше людей предпочитает ставить в санузлах две раковины. Этому есть несколько причин.Первая — это функциональность использования двух раковин одновременно. Большинству семейных людей знакома суматоха утренних сборов, когда всем срочно нужна ванная. Удобно, что кто-то может чистить зубы, а другой, например, бриться или совершать уход за кожей.Вторая причина заключается в том, что вместе с возросшим количеством раковин увеличивается и пространство для мест хранения. Под раковину можно поставить шкафчики для полотенец, банных принадлежностей и даже бытовой химии.Оптимальным для семьи вариантом считается, если на каждых двух человек приходится по ванной. Но, к сожалению, это не всегда возможно в силу площади или планировки квартиры.Однако, если размер ванной комнаты позволяет поставить две раковины, то стоит рассмотреть этот вариант. Он поможет использовать ванную комнату по максимуму.Планирование ремонта на кухне может показаться проще, чем есть на самом деле. Одним из немаловажных нюансов, которые стоит учесть заранее — это расположение холодильника. Если есть возможность, желательно не ставить его рядом со стеной. Так как дверца будет открываться не полностью и ударяться о стену. В долгосрочной перспективе это приведет к тому, что дверца и ручка холодильника могут повредиться или деформироваться, а стена рядом будет подвержена износу. Чтобы этого избежать, лучше заранее продумать место под холодильник.В социальных сетях часто можно увидеть фото и видео, на которых запечатлены роскошные кухни с мраморными столешницами. Это и вправду выглядит очень красиво, однако мрамор не так практичен, как кажется на первый взгляд.Это не самый износостойкий материал. При частой эксплуатации на нем очень быстро появляются царапины. Причем это может произойти, даже если просто что-то неудачно положить на поверхность. Кроме того, мрамор довольно маркий. Некоторые пятна могут остаться на его поверхности навсегда.Если вы планируете не только любоваться столешницей, но и использовать ее по прямому назначению, лучше выбрать более износостойкий материал. Тем более что на рынке их много: от искусственного камня до привычного МДФ. Последний так вообще можно найти в любом дизайне. В том числе в таком, который будет имитировать мрамор.Чтобы ускорить процесс обновления пола, многие оставляют старое покрытие и просто кладут сверху новое, забив на выравнивающий слой. Так делать не стоит. Причин много. Например, если класть таким образом ламинат, то покрытие может получиться неровным. А в некоторых местах ламели и вовсе могут со временем надломиться.С другими видами покрытия тоже могут возникнуть проблемы. Например, из-за двойного слоя линолеума пол может получиться слишком толстым. Двери перестанут свободно открываться и будут попросту царапать материал.Часто во время ремонта люди стараются минимизировать усилия там, где это возможно. Например, кладут новое напольное покрытие прямо поверх старого, которое приклеено будто намертво. Однако эта затея может оказаться довольно опасной, особенно если старое покрытие виниловое.Дело в том, что покрытие из ПВХ, изготовленное до 80-х годов, может содержать в себе токсичные вещества вроде асбеста. Мелкие частички материала легко попадают в воздух, а из него в легкие, где остаются навсегда.Такое покрытие обязательно стоит убрать и только после стелить что-то новое. Например, линолеум. Несмотря на то, что это тот же ПВХ, благодаря современным технологиям он совершенно безопасен.Вы побывали в крутом ресторане и увидели там «тот самый» шоколадный цвет стен. Пошли в магазин, купили, как вам кажется, аналогичный оттенок, а во время выкраски он оказался отвратительным. Такое случается довольно часто.Дело в том, что на восприятие цвета влияют разные факторы: от освещения в комнате до других отделочных материалов в интерьере. Например, один и тот же графитовый цвет стен может по-разному смотреться с черным плинтусом и с белым. Кроме того, у любого цвета есть куча подтонов. Сразу определить, какой из них будет хорошо смотреться именно в вашей комнате, не так просто.Специалисты рекомендуют сначала протестировать понравившийся цвет краски. Нанести его на один или несколько небольших участков и проверить, когда на него «ложится» освещение, нравится ли вам полученная картина. И только после этого приступать к покраске всего помещения.Решение вопроса коммуникаций и электропроводки — это один из самых первых шагов, которые делают, когда затевают масштабный ремонт. Обычно фокусируются на кухне, где находится скопление различных электроприборов, и гостиной, где у большинства располагается большой телевизор. Однако стоит обратить внимание и на другие комнаты. Камнем преткновения может стать отсутствие розеток у прикроватных тумбочек, мягкой группы или в коридоре и ванной. Важно расставлять розетки таким образом, чтобы можно было комфортно выполнять обычные повседневные действия: зарядить телефон, посушить волосы, пропылесосить, включить лампу или чайник в розетку.Замеры — это точно не та статья расходов, на которой стоит экономить. Даже если у вас есть рулетка, строительный уровень и уверенность в себе. От непрофессионала могут ускользнуть незаметные, но важные детали.Например, в нише под шкаф одна из стенок окажется на пару миллиметров короче другой. Упустить это маленькую деталь очень просто, но в итоге купленный шкаф просто не встанет в нишу.Всем нам хочется, чтобы ремонт в квартире был как с картинки. Однако это не всегда возможно. Особенно в ванной, где находятся трубы и другие коммуникации. Иногда они расположены так, что одновременно оставить к ним доступ и при этом аккуратно их спрятать попросту невозможно.В таком случае лучше не прятать трубы вовсе. Да, вид может быть не прям уж красочным, зато так будет безопасно. И в случае непредвиденных обстоятельств вы будете иметь доступ ко всем стоякам.Нам в ванной трубы зашили коробом, который шел вдоль пола. Зашили наглухо, так как для дверцы там не было места, а оставлять голые трубы посчитали некрасивым. Советоваться с нами, конечно, никто не стал. В итоге, когда случилась беда, пришлось все это высверливать и вскрывать. В итоге у нас кафельный короб с дыркой в центре. Лучше бы просто трубы торчали, честное слово.Интерьер, в котором единственный источник света — это люстра на потолке, не самый практичный. Даже если люстра больше и очень яркая. Помимо главного источника света специалисты рекомендуют добавить в интерьер несколько дополнительных. Это могут быть настенные бра, торшеры, настольные лампы, точечные лампочки на потолке, подсветка или декоративный цветной свет.Все эти дополнительные светильники не только полезны, но и служат дополнением к интерьеру. Гораздо удобнее для чтения книги использовать торшер или настольную лампу, а не огромную потолочную люстру. Кроме того, с помощью света можно преобразить интерьер и добавить ему больше уюта. Например, красиво подсветить полки или установить свет над картинами.Напоминание для обладателей пушистых, пернатых и чешуйчатых особ королевского происхождения: не забудьте спланировать пространство для вашего питомца. Всем известно, что они обычно заявляют свои права на всю квартиру разом. Но ведь нужно куда-то складывать многочисленные игрушки и любимые безделушки. Также необходимо грамотно оборудовать любимый уголок питомца. Ведь если счастлив питомец — счастлив и «родитель».