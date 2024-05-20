Натуральная подкормка для комнатных цветов

Это натуральное удобрение наверняка есть у вас дома! Не нужно дополнительно тратиться на магазинные подкормки. Комнатные растения очень благодарно и довольно быстро отзываются на удобрение!

Достаточно внести всего 1 раз в 1-1,5 месяца для отличного результата.

Подходит абсолютно для всех домашних цветов!

Полностью натуральная подкормка

Для удобрения домашних цветов понадобится спитый чай (в пакетиках). Лучше всего подойдёт зелёный.Рассыпьте 2-3 просушенного пакетика зелёного чая в 1 горшок. Если кашпо маленькое, то возьмите 1 пакетик.Прикопайте удобрение в землю. Пролейте водой.Достаточно внести лишь 1 раз в месяц (или в 2 месяца, если даёте другие подкормки). Цветы будут вам благодарны!Одна из самых простых и вместе с тем эффективных подкормок. Зелёный чай постепенно питает растение и насыщает всеми необходимыми микроэлементами для пышного и продолжительного цветения!