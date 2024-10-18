15 фото юной Анджелины Джоли, которые стоит посмотреть

Уже знаменитая, но еще такая молодая…все фото данной небольшой коллекции сделаны до 2010 года. В те времена Энжи не стеснялась обнажаться, и ее невероятно глубокое декольте или голая спина не казались прессе и публике чем-то запредельным. Самые знаменитые обложки Джоли и ее весьма откровенные образы — в нашей подборке.

14. Облегающий костюм Лары Крофт

13. Почти блондинка, почти Монро

12. Узкое платье

11. Глаза, губы…и все остальное

10. Обложка Esquire 2007

9. Обложка GQ 2004

8. Лара манящая

7. Миссис Смит

6. Постельная сценка

5. Обложка Esquire 2004

4. Отражения

3. Бикини Лары Крофт

2. Редкий кадр

1. Джиа – «слишком красива, чтобы умереть, слишком неистова, чтобы жить»