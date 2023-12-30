7 способов убедиться в том, что интернет знает о каждом человеке все

Ваши запросы запоминают и хранят.
Современные технологии действительно не знают границ. С развитием интернета информация стала на вес золота. Другой важной величиной в нашем мире стала конфиденциальность. И если человек действительно верит в то, что находясь в уютном доме, за компьютером он совсем один и никому не нужен, то этот человек пребывает в глубочайшем заблуждении.
1. «Секретный файл» с поисковыми запросами
Интернет - вот настоящий Большой брат.
Корпорация Google позволяет пользователю увидеть все его данные, которые она о нем собирает. В первую очередь это поисковые запросы, а также ссылки на просмотренные видео, маршруты на картах, взаимодействие с рекламой.
2. Анкета, которая не заполнялась
Компании нуждаются в этих данных.
Все та же корпорация Google составляет о каждом пользователе огромную анкету, которая формирует «портрет». У компании есть далеко не только информация о возрасте и поле. Есть и список возможных интересов – хобби, кино, игр и прочих увлечений. Все это нужно компании для реализации рекламы.
3. «Жучок» в кармане
Добровольная слежка.
Если у вас есть устройство на базе системы Android, то Google знает о всех ваших передвижениях. Компания также не скрывает этого факта и даже позволяет посмотреть свою «карту». Для чего это нужно? Все очень просто, для оптимизации все той же рекламы под конкретного пользователя.
4. Социальное досье
Сеть знает все.
Компания Facebook разрешает пользователю получить копию всех тех данных, что у нее есть на его счет. После подтверждения личности, цифровой гигант вышлет на почту пользователя внушительный архив данных. Там будет абсолютно все от фотографий, друзей и контактов, до активности с устройств и взаимодействия с рекламой.
5. Ну очень точная реклама
Реклама не ошибается.
Социальная сеть Facebook также позволит пользователю узнать, почему он видит конкретно это рекламу при помощи функции «Почему я это вижу?». Как и в случае с Google пользователю будет приставлен полный набор факторов, по которым для него подбирается реклама.
6. «Портрет» для маркетологов
Маркетологи хотят знать всю подноготную.
Пользователи Facebook могут узнать, какие конкретно данные о них используют маркетологи сети, прямо на своей странице. Более того, они могут запретить компании использовать какую-либо информацию о них при рекомендации «лайкнутой» страницы другим пользователям. Без этого запрета, социальная сеть постоянно ссылается на ваше имя.
7. Дневник перемещений
Никакой свободы доступа.
А вот социальная сеть «Вконтакте» хотя и собирает все те же данные о своих пользователях, посмотреть их никому не дает. Все, что можно узнать – это история входов со списком используемых устройств. Кроме того, «Вконтекте» позволяет рекламодателям «догонять» страницы по номеру телефона. Помните об этом, когда будете заполнять очередную анкету в магазине.
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