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Зачем сажать орхидею листьями вниз

Даже опытные цветоводы, занимающиеся разведением орхидей, сталкиваются с болезнями растения. Наиболее распространенной причиной гибели чудесного цветка являются проблемы с корневой системой.
Однако стоит понимать, что орхидея с увядшими или загнившими корнями подлежит восстановлению, причем сделать это довольно просто с помощью необычного метода.

Зачем сажать орхидею листьями вниз

Первым шагом удалите старый посадочный материал, обрежьте загнившие, засохшие и поврежденные корни и поместите орхидею в сухое прохладное место на 5 дней.
Для обеззараживания орхидеи и для того чтобы дать растению питательные вещества для активного развития новых корней, растолките один зубчик чеснока в ступке и залейте 300 мл воды. Дайте настояться 15-20 минут, после чего процедите чесночную воду.

Зачем сажать орхидею листьями вниз

Используйте чесночную воду для опрыскивания растения. После опрыскивания аккуратно протрите листья мягким полотенцем. Оставьте растение в сухом месте до полного высыхания.
Для того чтобы помочь орхидее отрастить много здоровых корней потребуется соорудить необычный горшок. Для его изготовления срежьте верхнюю часть пятилитровой бутылки в месте расширения. Срежьте горлышко бутылки и слегка подпалите его, чтобы место среза не было острым.

Зачем сажать орхидею листьями вниз

Сделайте 4 крупных отверстия в основной части бутылки и налейте в нее немного воды.

Поставьте растение в горшок.

Зачем сажать орхидею листьями вниз

Поместите орхидею в верхнюю срезанную часть бутылки так, чтобы листья были направлены вниз. Ствол орхидеи обложите большим количеством ваты.

Зачем сажать орхидею листьями вниз

Листья орхидеи должны слегка быть погружены в воду. Каждые 4 дня добавляйте воду, чтобы растение не нуждалось во влаге. Регулярно сбрызгивайте вату водой.

Зачем сажать орхидею листьями вниз

С помощью этого простого метода уже через 2 месяца корневая система орхидеи будет восстановлена, и растение можно будет пересаживать на постоянное место в горшок с древесной корой и небольшим количеством мха.

Зачем сажать орхидею листьями вниз
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