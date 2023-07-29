Как немцы в Германии осовременивают панельные "хрущевки" 60-70-х годов

Хрущевки в Германии.
Как известно, в шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия семимильными шагами шла застройка СССР домами, в народе получившими название «хрущевки». В ГДР тоже было возведено немало таких домов. Время медленно, но верно разрушало эти дома, и в современной Германии была запущена программа реновации старых «панелек». Получилось вполне по-европейски.
Панельные дома с прежним и отремонтированных фасадом.
Если говорить о чисто косметическом ремонте, то немцы перекрасили фасады панельных домов, избавившись от депрессивного серого цвета. Перед домами были построены кирпичные заборы, ставшие своеобразной буферной зоной, отделяющей подъезды от проезжей части.
Обновленный фасад панельных домов в на территории бывшего ГДР.
Пристроенный снаружи лифт.
К некоторым домам пристраивали балконы или увеличивали существующие лоджии. Кое-где можно увидеть наружные лифты.
Пристроенные балконы.
Мусорные баки под замком.
У каждого дома есть своя площадка для мусорных баков. Как правило, она закрыта на замок, чтобы никто посторонний не рылся в них или не выбрасывал мусор не в свой бак.
Отремонтированный подъезд.
Панельный дом в Лайнефельде до реновации.
Что касается более кардинальных изменений, то некоторые многоподъездные пятиэтажки уменьшали до 3-х этажей и демонтировали сегмент посередине, делая из одного здания два. И, конечно же, перекрашивали фасады из серого в более оптимистичные цвета.
Панельный дом в Лайнефельде после реновации.
Панельный дом до реновации.
Панельный дом после реновации.
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