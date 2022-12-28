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Как восстановить белый цвет посеревших вещей

Отбелите пожелтевшие или посеревшие вещи, вернув им первоначальный белоснежный цвет! Для этого предлагаем вам опробовать 3 прекрасных способа без магазинных средств.

Как восстановить белый цвет посеревших вещей

Первый способ — это перекись водорода 3 %. На таз с белыми вещами и 2 л воды добавьте 1 ст. л. перекиси. Оставьте на полчаса, затем постирайте, как обычно.

Как восстановить белый цвет посеревших вещей

Второй, не менее эффективный способ — это обыкновенная соль. На каждый литр воды добавьте 3 ст. л. соли. Оставьте замачиваться на 1 час, затем постирайте в машинке.

Как восстановить белый цвет посеревших вещей

Наконец, ещё один эффективный способ вернуть посеревшим или пожелтевшим вещам белый цвет — это натереть их обильно хозяйственным мылом.

Как восстановить белый цвет посеревших вещей

И завернуть в пакет, удалив лишний воздух. В таком виде оставить от 1 часа до 1 суток, в зависимости от того, насколько грязная была вещь. После этого можно постирать её, как обычно, в машинке.

Как восстановить белый цвет посеревших вещей
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