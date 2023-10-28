10 малоизвестных фактов о гибели «Титаника», которые открывают произошедшее с нового ракурса

Пожалуй, случай с «Титаником» - самое известное кораблекрушение в истории. И даже сейчас, 107 лет спустя, эта трагедия никого не оставляет равнодушным. Казалось бы, за это время историки и исследователи должны были узнать о той страшной ночи практически всё, и всё же в последнее время всплывают всё новые и новые факты, связанные с «Титаником», дают возможность посмотреть на ту далёкую трагедию в новом ракурсе.
1. Кладбище обуви
Обувь с места крушения корабля.
В 2004 году была сделана фотография пары ботинок, лежащих на дне океана на месте крушения. К 100-летию гибели Титаника фотография была обнародована. Обувь лежала так близко друг к другу, что, вероятно, они когда-то были на жертве, а тело с тех пор разложилось. Кинорежиссер Джеймс Кэмерон посетил место крушения несколько раз и заявил после этого, что человеческие останки никогда и не найдут, потому что на такой глубине даже кости будут разрушаться относительно быстро. Единственное, что осталось от погибших пассажиров, это одежда и обувь, в которой они утонули.
2. Подтверждение того, что «Титаник» разломился на две части
«Титаник» разломился на две части.
Когда исследовательская группа во главе с Робертом Баллардом наконец обнаружила место аварии в 1985 году, она стала первой, кто увидел «Титаник» с момента его затопления. Это фактически положило конец 73-летнему спору о том, разломился ли корабль на две части при затоплении (на дне нашли 2 части корабля). До открытия обломков считалось, что корабль утонул в целости и сохранности. Чтобы защитить репутацию судоходной компании White Star Line, второй помощник капитана Лайтоллер сказал, что «Титаник» затонул «абсолютно неповрежденным». Однако, несмотря на это, различные пассажиры настаивали на том, что они слышали взрывы и что корабль разломился надвое.
3. Гибель Титана
«Титан» как предтеча «Титаника».
В 1898 году автор Морган Робертсон написал книгу «Тщетность, или гибель Титана». Сюжет впоследствии показался уж больно знакомым. Робертсон писал о корабле «Титан», который отправился в первый рейс через Атлантику, столкнулся с айсбергом и затонул. У лайнера не было достаточно спасательных шлюпок, поскольку он считался «непотопляемым», а также это был самый большой корабль своего времени. Не правда ли, знакомо... и эта история была написана за 14 лет до гибели «Титаника». Многие задавались вопросом, был ли у Робертсона дар предвидения, но другие утверждали, что он просто хорошо разбирался в судоходстве. Как-то Робертсона спросили, был ли он ясновидящим относительно гибели Титаника. «Нет, - ответил он, - я просто знаю, о чем пишу, вот и все».
4. Котелок и наполовину наполненный стакан
В таких котелках были многие пассажиры корабля.
По словам тех, кто исследовал обломки, один из самых жутких нюансов заключался в том, что ряд вещей лежали на тех местах, где их оставили пассажиры. К примеру, пассажир первого класса Генри Харпер оставил котелок в своем шкафу рядом с пальто в ночь, когда «Титаник» затонул. Было жутковато увидеть целый котелок в шкафу среди полуразрушенной каюты Харпера, именно там, где тот его оставил. В другой каюте на умывальнике нашлись стакан с водой и стеклянный графин. Стакан воды стоял на своем месте в специальном держателе. Если бы он был пустым, то выпал бы из держателя, когда пароход начал идти на дно. Но он остался в своем месте, а это означает, что буквально перед катастрофой пассажир этой каюты решил попить водички, после поставил наполовину полный стакан в держатель. Там он и простоял 107 лет.
5. Ключ, который мог бы спасти Титаник
Тот самый заветный ключ.
В 2007 году, через 95 лет после затопления, на аукцион был выставлен ничем непримечательный ключ. Казалось бы, что в нем такого. Но этот ключ открывал шкафчик «вороньего гнезда», в котором находился бинокль, потенциально способный спасти «Титаник» от катастрофы. В то время опасности в море высматривали как раз в бинокль, но владелец ключа, второй помощник Дэвид Блэр, был исключен из экипажа прямо перед отплытием «Титаника». Из-за спешки он забыл вручить ключ своему преемнику Чарльзу Лайтоллеру. Поскольку у наблюдателей в вороньем гнезде не было бинокля, им приходилось высматривать опасности невооруженным взглядом. Утверждалось, что если бы у них был бинокль, они могли бы увидеть айсберг раньше.
6. Первый фильм «Титаник» вышел на экраны через 29 дней после гибели корабля
Кадр из первого фильма о гибели «Титаника».
Дороти Гибсон, популярная в то время актриса, снялась в фильме о гибели «Титаника» менее чем через месяц после того, как океанский лайнер пошел ко дну. Более того, Дороти Гибсон фактически была пассажиром на «Титанике» и пережила ту ужасную ночь. Поначалу актриса не захотела сниматься в «Спасшаяся с Титаника» из-за того, что совсем недавно пережила это лично. Тем не менее, продюсеры сумели убедить ее. Фильм удалось снять всего за неделю, несмотря на многочисленные нервные срывы Гибсон, которая часто начинала рыдать во время съемок. Как только фильм был выпущен, его восприняли не особо хорошо. Многие критики были потрясены, что студия снимет фильм об одной из худших морских трагедий в истории через месяц после того, как это произошло. Вдобавок ко всему, все были в шоке, когда выяснилось, что Гибсон действительно была на «Титанике».
7. Скрипка и история любви
Скрипка и история любви.
Известная история музыкантов, которые продолжали играть на тонущем корабле, не может не тронуть. Руководитель восьми музыкантов, Уоллес Хартли, играл на скрипке, пытаясь помочь пассажирам сохранять спокойствие, когда корабль тонул. В последние минуты «Титаника» музыканты начали исполнять гимн «Ближе, Господи, к Тебе». Хартли в тот вечер утонул с судном. Когда его тело нашли две недели спустя, к нему была привязана скрипка. Музыкальный инструмент был подарком Хартли на помолвку от его невесты. На скрипке были выгравированы слова «Для Уоллеса по случаю нашей помолвки от Марии». Впоследствии ее нашли на чердаке в 2006 году. В марте 2013 года было объявлено, что это была скрипка Уоллеса Хартли, на которой он играл, когда тонул «Титаник».
8. Злополучный айсберг, возможно, был сфотографирован
Тот самый айсберг (возможно)
Крейсер «Принц Адальберт» вышел в рейс 15 апреля 1912 года. Когда взошло солнце, один из членов экипажа заметил нечто странное на соседнем айсберге. На нем была огромная красная полоса, как будто по нему «проехался» корпус корабля, поэтому матрос сфотографировал его. В то время экипаж еще не знал о крушении «Титаника». Впоследствии фото подписали: «На следующий день после затопления «Титаника» корабль «Принц Адальберт» прошел мимо айсберга, запечатленного на этой фотографии. О катастрофе «Титаника» мы еще не знали. С одной стороны айсберга была отчетливо видна красная краска, которая выглядела как царапина, оставленная на нем кораблем».
9. Остановившиеся карманные часы
Часы, которые остановились.
Одной из 13 пар, которые решили отметить свой медовый месяц на «Титанике», были 37-летний Джон Чепмен и 29-летняя Лиззи. Они решили после свадьбы начать новую жизнь и отправились в США. Когда спасательные шлюпки заполнились, Лиззи попала в спасательную шлюпку № 4, но мужу не разрешили к ней присоединиться, поскольку мужчин спасали в последнюю очередь. После этого Лиззи заявила: «Тогда я тоже не пойду» и вышла из шлюпки, чтобы остаться рядом с мужем. Супруги утонули вместе с кораблем. Карманные часы мистера Чепмена остановились как раз в тот момент, когда они попали в холодные воды Атлантики: 1:45 утра 15 апреля 1912 года. Часы были найдены вместе с телом Джона, но, к сожалению, тела Лиззи так и не сумели найти.
10. Отмена аварийных учений
Отмена аварийных учений.
14 апреля, в день, когда «Титаник» врезался в айсберг, по иронии судьбы, была запланирована аварийные учения со спасательными шлюпками. По неизвестным причинам, тренировка была отменена капитаном Смитом. Если бы учения были проведены, наверняка, удалось спасти больше людей. Пассажиры и экипаж были бы лучше готовы к ситуации.
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