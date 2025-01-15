Что читали советские дети в 1930-е годы

1920-е и 1930-е годы стали периодом становления СССР. Одновременно с подъемом экономики страны проводилась активная пропаганда коммунистического образа жизни. Ведомые партией советские дети все чаще читали не сказки, а совсем другие книги. Из них они узнавали о Ленине, сахарной свекле, гидроэлектростанциях и пятилетних планах.

Обложка и иллюстрация книги «Детям о Ленине», 1926 год.Разворот тетради с картинками «Что мы строим», в которой рассказывается о промышленности, сельском хозяйстве и природных ресурсах СССР, 1930 год.Сложно найти столь же убедительные детские пропагандистские книги, как те, что издавались в Советском Союзе в 1920-е и 1930-е годы. Большевики справедливо считали, что « правильное » воспитание с самого детства способно сделать из юных жителей страны настоящих патриотов и привить высокие ценности.При этом было необходимо устранить техническое отставание от Запада, создать позитивный имидж для непростой работы в сельском хозяйстве, заставить гордиться достижениями Страны Советов.«80 000 лошадей»: история в стихах о строительстве Волховской гидроэлектростанции, 1925 год.Иллюстрации из книги «Как свекла сахаром стала».Отказ от детских сказок не был случайным. Вместо них детская литература получила книги, сосредоточенные на более практичных вопросах. Так, в «Как свекла сахаром стала» наглядно изображен процесс получения сахара. В «80 000 лошадей» рассказывается история Волховской ГЭС, первой построенной в СССР.«Пятилетка», 1930 год.Обложка и иллюстрация из книги «Шимпанзе и Мартышка», в которой содержатся инструкции о том, как сшить игрушку, 1930 год.В некоторых детских книгах даже были практические задания. «Шимпанзе и Мартышка» содержит инструкцию по изготовлению игрушечной обезьяны.Иллюстрации из детской книги «Нас много» о приключениях советского мальчика, живущего в городе.Иллюстрация из книги «Миллионный Ленин», в которой два мальчика-индуса стали советскими ребятами, 1926 год.В детской советской литературе 1920-х годов затрагиваются и другие серьезные проблемы, например , эмиграции. В книге «Миллионный Ленин» Льва Зилова два мальчика-индуса участвуют в восстании против своего правителя. Затем они бегут из страны и после ряда приключений оказываются в СССР. Там они наблюдают за парадом на Красной площади перед Мавзолеем Ленина. Они одеты в теплую одежду, но все еще в традиционных тюрбанах.«Через полюс в Америку»: рассказ Георгия Байдукова о его беспосадочном перелете над Северным полюсом, 1938 год . Также в СССР были популярны книги о славных достижениях и героях. В книге «Через полюс в Америку» опубликован рассказ Георгия Байдукова, летчика-испытателя, который вместе со Чкаловым и Леваневским совершал беспосадочные перелеты над Северным полюсом.«Подвиг пионера Мочина» – история о мальчике, помогающем Красной Армии, 1931 год.Важной темой детской литературы оставалась военная служба. Стать солдатом Красной Армии и отправиться служить на границу было мечтой многих советских мальчишек. В 1931 году вышла книга «Подвиг пионера Мочина». Ее главный герой, юный пионер , помогает нашим бойцам в Таджикистане. Но даже авторы пропагандистской литературы для детей не могли быть спокойны за свои жизни. Автор книги Александр Иванович Введенский и художник Вера Ермолаева стали жертвами одной из сталинских чисток.«Красная Армия», 1929 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)