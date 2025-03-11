Как прочистить засор в раковине или ванной советскими способами

Засор в сливном отверстии раковины или ванны может появится в самый неподходящий момент, от этого никто не застрахован. Если под рукой у вас нет специальных средств для чистки труб, то скорее всего придется разбирать сифон. Но есть и другие, старинные методы прочистки, которыми пользовались многие во времена СССР.

1 способ прочистки засора — напором воды

Первый способ отлично подходит для женщин. Он прост, не требует дополнительного инструмента, всегда доступен.Возьмем лейку и отвернем от нее шланг. Учтите что внутри есть резиновая прокладка, так что не потеряйте ее.Далее включаем горячую воду на полную и мощной струей воды промываем каждое отверстие поочереди.В ряде случаев этого будет достаточно чтобы вода начала уходить.2 способ прочистки — использование тросаЕсли не помог первый метод, перейдем ко второму. В строительном или хозяйственном магазине купите 2-3 метра тонкого троса. Это не дефицит, стоит немного. Возьмите плоскогубцы, распушите край троса и загните проволочки вверх.Далее этот ершик поочередно втыкайте в сливное отверстие. Прокручивайте по своей оси, чтобы крючки схватились за предметы засора.Теперь остаётся только вытянуть весь мусор. В основном это волосы и все то что за них зацепилось.