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Как прочистить засор в раковине или ванной советскими способами

Засор в сливном отверстии раковины или ванны может появится в самый неподходящий момент, от этого никто не застрахован. Если под рукой у вас нет специальных средств для чистки труб, то скорее всего придется разбирать сифон. Но есть и другие, старинные методы прочистки, которыми пользовались многие во времена СССР.



Как прочистить засор в раковине или ванной

1 способ прочистки засора — напором воды


Первый способ отлично подходит для женщин. Он прост, не требует дополнительного инструмента, всегда доступен.
Возьмем лейку и отвернем от нее шланг. Учтите что внутри есть резиновая прокладка, так что не потеряйте ее.

Как прочистить засор в раковине или ванной

Далее включаем горячую воду на полную и мощной струей воды промываем каждое отверстие поочереди.

Как прочистить засор в раковине или ваннойКак прочистить засор в раковине или ванной

В ряде случаев этого будет достаточно чтобы вода начала уходить.
2 способ прочистки — использование тросаЕсли не помог первый метод, перейдем ко второму. В строительном или хозяйственном магазине купите 2-3 метра тонкого троса. Это не дефицит, стоит немного. Возьмите плоскогубцы, распушите край троса и загните проволочки вверх.

Как прочистить засор в раковине или ванной

Далее этот ершик поочередно втыкайте в сливное отверстие. Прокручивайте по своей оси, чтобы крючки схватились за предметы засора.

Как прочистить засор в раковине или ванной

Теперь остаётся только вытянуть весь мусор. В основном это волосы и все то что за них зацепилось.

Как прочистить засор в раковине или ваннойКак прочистить засор в раковине или ванной
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