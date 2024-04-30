7 продуктов, в которых сложнее всего заподозрить подделку

Не все продукты такие полезные, как кажется на первый взгляд.
Желание многих современных людей заключается в том, чтобы на столе появлялись только самые полезные и натуральные продукты. В продуктовом магазине нас встречает широкое разнообразие товаров, которое только на первый взгляд может показаться впечатляющим. Однако не все продукты в торговых точках обладают должным качеством и натуральностью. Многие из них проходят множественные переработки для того, чтобы их срок годности стал длительным, а вкус более привычным. Даже товары, на которых написано, что они полностью натуральные, не всегда являются таковыми.
1. Кофе
Пить натуральный кофе лучше в Бразилии. /Фото: miro.medium.com
Прежде чем кофе будет даже обжарен, он ферментируется для придания вкуса, а некоторые слои зерен удаляются. Согласно Forbes, чем более требовательным становится покупатель по отношению к кофе, тем все больше его обрабатывают производители. Процесс ферментации используется для изменения вкуса и насыщенности кофе. Существует так называемый натуральный кофе, его просто оставляют сушиться, а затем отправляют на экспорт. Это тот самый бразильский кофе. Но промытый и переработанный напить может ферментироваться в течение недели и делать кофе призрачно натуральным продуктом. Поэтому вполне вероятно, что любимые сорта зерен на самом деле обеспечены синтетическим кофеином. При этом производители совсем не обязаны указывать это на упаковке.
2. Молоко
Натуральное молоко покупается не в магазине. /Фото: delo.ua
Естественно, что для длительного хранения молоко нужно обработать и пастеризовать, чтобы сделать его безопасным для употребления. Однако после множественных переделок от натуральности продукта практически ничего не остается. После того, как молоко поступает с молочного завода на перерабатывающий цех, все его виды, даже те, которые используются для производства сыра или йогурта, пропускаются через сепаратор. Это удаляет лишние компоненты и осадок, а также удаляет весь жир. После этого молоко превращается в обезжиренное, а затем в него добавляется нужное количество жира в зависимости от процента на будущей упаковке.
Содержание жира в натуральном молоке сильно варьируется и зависит от всего: от времени года, от климата, от кормов и породы коровы, от которой оно получено. Удаление всего жира с последующим добавлением его обратно и тщательным смешиванием, чтобы он не расслаивался — это единственный способ получить однородный продукт.
3. Мед
В магазине неправильные пчелы делают неправильный мед. /Фото: agropolit.com
Мед — очень полезный и вкусный продукт, который оздоравливает организм и укрепляет иммунитет. Однако в магазине зачастую он продается не натуральным, а переработанным. Многие продукты не содержат пыльцы. Помимо этого некоторые производители даже добавляют в мед сахарный сироп, чтобы увеличить его объемы и обеспечить себе больше прибыли. Чтобы получить действительно натуральный продукт, необходимо тщательно изучать состав или покупать мед на пасеке, у тех кто занимается разведением пчел профессионально.
4. Оливковое масло
В оливковом масле лишь небольшая доля бутылки — это действительно натуральный продукт. /Фото: 24tv.ua
Оливковое масло — очень популярный продукт, однако часто за эту популярность приходится платить лишние деньги. Согласно Forbes, оливковое масло было самой фальсифицированной едой в течение многих лет, начиная, по крайней мере, с 1980 года. Исследование Olive Center 2011 года показало, что ведущие бренды не могут похвастаться действительно натуральным продуктом в 73% случаев. В 2014 году только в Италии было конфисковано 95 поддельных видов оливкового масла. Чаще всего под видом натурального оливкового масла продается продукт с небольшим содержанием натурального масла оливок с большим количеством рафинированного оливкового масла из жмыха и масла более низкого качества. Не добавляет естественности также включение в продукт таких компонентов, как воск, стерин и спирт.
5. Сахар
Сахар нужно выбирать с умом. /Фото: proshokolad.com
Натуральный сахар содержится во фруктах и овощах. Дополнительно с ним в организм поступают витамины и клетчатка, благодаря чему сахар намного быстрее и лучше усваивается. Рафинированный сахар — даже несмотря на то, что его получают из натуральных продуктов, таких как сахарная свекла и сахарный тростник, — не просто подвергается глубокой переработке, но и представляет собой промышленную версию фруктозы и глюкозы, извлеченных и соединенных с образованием сахарозы. Это совершенно другой продукт, который можно считать натуральным с большой натяжкой, именно поэтому организм на него реагирует совершенно по-другому и неестественно.
6. Йогурт
Не стоит покупать обезжиренный йогурт даже для похудения. /Фото: upload.wikimedia.org
Согласно журналу Los Angeles Magazine, индустрия йогурта — это огромная пропасть, в которой множество компаний соревнуются в том, кто сможет придумать самые смелые сочетания, вкусы и названия. Конечно, есть классический греческий йогурт, но есть и фермерский, обезжиренный, исландский и множество других вариаций, и каждый для себя выбирает наиболее подходящую. При этом не все йогурты сделаны одинаково, некоторые из них более натуральны, чем другие. К счастью, есть несколько простых лайфхаков, которые помогут выбрать более подходящий продукт. Для начала следует обратить внимание на наличие кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, искусственных ароматизаторов и красителей. Если они есть, то йогурт однозначно не натуральный. Обезжиренный йогурт — то тоже явно не полезный продукт. Всегда лучше выбирать обычный йогурт, чем обезжиренный, ведь он хотя бы полезен для организма.
Полезная информация: В обезжиренные версии йогурта производители добавляют больше сахара и меньше полезных веществ, таких как белок и витамины.
7. Персики
Персики очень вкусные, но в большинстве своем ненатуральные. /Фото: 24tv.ua
Ни один из видов данного плода, которые сейчас распространены на рынке, не появился естественным образом. Джеймс Кеннеди, преподаватель химии в Институте Хейлибери в Австралии, изучил, как именно должен выглядеть 100-процентный натуральный персик. В естественном, предварительно одомашненном виде было всего три разновидности персиков, и все они были найдены в Китае. Около 4000 г. до н.э. китайские фермеры начали селективное разведение персиков, собирая для выращивания деревья с самыми большими и сладкими фруктами. Полностью натуральный персик имеет 64% съедобной мякоти по сравнению с 90% наших современных персиков. С течением времени было селекцией было выведено более 200 отдельных видов более крупных, сочных и сладких персиков, которые стали намного лучше тех, что были созданы природой.
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