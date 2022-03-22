Что значат белые прожилки в курятине

Обращайте внимание на белые прожилки









Курица издавна считается более здоровой пищей по сравнению с другими видами мяса, например, говядиной. Однако активисты движения «Участие в мировом фермерстве» (Compassion in World Farming) обнародовали информацию о мышечном расстройстве, влияющем на пищевую ценность мяса, которое мы едим.



Согласно опубликованному организацией видеоролику, состояние получило название «белые полоски», и выражается в наличии тонких белых прожилок, расположенных параллельно обычным мышечным волокнам в некоторых куриных грудках. По мнению представителей организации, это может значить, что такое мясо содержит намного больше жира и меньше белка.







Возможно, ваша курочка вовсе не такая уж диетическая



Дело в том, что в связи с высоким спросом на курицу многие фермеры используют различные медикаменты и гормоны роста, чтобы птицы быстрее набирали вес. К тому же условия содержания на многих фермах весьма некомфортные. В результате куриное мясо становится более жирным и одновременно более жёстким.



Мнение активистов подкрепляется неоднократными научными исследованиями. Например, в 2013 году в издании Italian Journal of Animal Science опубликована работа, в которой делается вывод, что куриные грудки с большим и средним количеством белых прожилок содержат значительно меньше белка, чем грудки без них.

Результаты схожего исследования 2013 года, опубликованного в Poultry Science, говорят о том, что содержание жира в мясе птицы возрастает при наличии прожилок.В последние годы явление получило намного более широкое распространение. Согласно исследованию американских учёных от 2016 года, сегодняшние курицы попадают на прилавок вдвое быстрее и имеют вдвое больший вес, чем 50 лет назад. После проверки 285 образцов обнаружилось, что прожилки имеются в 96% случаев.Однако, если верить пресс-секретарю американского Национального совета производителей курицы, количество поражённых птиц минимально. Официальный представитель сообщил, что прожилки обнаружены «в малом проценте куриного мяса», и что это «не вызывает проблем со здоровьем людей и не влияет на самочувствие самих куриц».Кроме того, что поражённые грудки имеют меньшую питательную ценность, заболевание также влияет на качество жизни курицы, сообщают активисты. Они сравнивают белые прожилки с мускульной дистрофией у людей, предполагая, что такие птицы испытывают постоянные страдания.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)