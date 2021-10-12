Удивительные запреты разных стран

Если вы любите путешествовать, то вам обязательно нужно знать, что в каждой стране есть свои правила, законы и рекомендации, которые вы должны беспрекословно соблюдать, даже если они покажутся вам очень странными.



Вы не можете пережить реинкарнацию без разрешения на Тибете

Во Франции есть правила использования кетчупа и майонеза в школе

В Исландии запрещены стрип-клубы

В Канаде запрещены ходунки для детей

Удлиненные сзади волосы и прическа «конский хвост» для мужчин запрещены в Иране

В Сингапуре нельзя жевать резинку

В Саудовской Аравии и Пакистане нельзя праздновать День святого Валентина

В Риме запрещено держать золотую рыбку в большой стеклянной чаше

В Риме запрещено не выгуливать собаку

В России, Беларуси и Казахстане есть запрет на кружево

В Португалии, Дании и Исландии есть запреты на некоторые имена

27 июля 2017 Если вы любите путешествовать, то вам обязательно нужно знать, что в каждой стране есть свои правила, законы и рекомендации, которые вы должны беспрекословно соблюдать, даже если они покажутся вам очень странными.

В Швеции запрещено рекламировать товары детям

В Австралии есть ограничение на уровень шума

Во многих европейских странах нужно брать с собой документы

В Саудовской Аравии и в Индонезии запрещена мастурбация

В Канаде нельзя использовать большое количество пенни

Наличие сотрудников с ожирением приводит к штрафам для фирмы в Японии

В Австралии технически запрещено создавать шуточные картинки

Вы не можете наряжаться Гитлером в Германии или Австрии