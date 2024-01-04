10 гласных и негласных запретов в СССР: от чего постоянно приходилось отказываться

1. Яркая внешность не в моде

Свобода самовыражения — слишком большая роскошь для советских граждан. /Фото: kino-teatr.ru

2. Прописка

Паспортные данные строго контролировались. /Фото: foto.kg

3. Никаких иностранных сбережений

Храните деньги в сберегательных кассах, если, конечно, они у вас есть. / Фото: bel.biz.

4. Общественное жилье

Жилье в кооперативном доме можно было ждать годами. /Фото: domik.ua

5. Запретная любовь

Цветы и томные взгляды — вот и все ухаживания. /Фото: mama.md

6. Образование с отработкой

Государство лучше знает, где тебе работать. /Фото: upload.wikimedia.org

7. Гомосексуалисты и каратисты — одного поля ягоды

Запрет на аморальное поведение соблюдался очень строго. /Фото: cont.ws

8. Табу на поездки за границу

Отдых только в пределах Советского Союза. /Фото: sundukpirata.com

9. Никакой критики

В СССР строго настрого было запрещено критиковать власть. /Фото: imgtest.mir24.tv

10. Библиотеки

Читать полезно и правильно, но не все. /Фото: lh3.googleusercontent.com