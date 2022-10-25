Даже если вам кажется, что ваша стиральная машинка абсолютно чистая, проведите простую проверку. Попробуйте почистить её с помощью неожиданного средства, и во время стирки вы увидите, насколько грязной станет вода!
Отправьте в пустой барабан две таблетки для посудомоечных машин.
Включите режим «хлопок 60 градусов».
Уже через 10 минут вода загрязнится, а через час станет ещё темнее. Таблетки вычищают мельчайшую грязь, оставшуюся в машинке после многократного использования.
В конце такой стирки машинка буквально сияет чистотой и белизной изнутри!
Читать далее →
Как быстро почистить стиральную машину
Даже если вам кажется, что ваша стиральная машинка абсолютно чистая, проведите простую проверку. Попробуйте почистить её с помощью неожиданного средства, и во время стирки вы увидите, насколько грязной станет вода!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии