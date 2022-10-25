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Как быстро почистить стиральную машину

Даже если вам кажется, что ваша стиральная машинка абсолютно чистая, проведите простую проверку. Попробуйте почистить её с помощью неожиданного средства, и во время стирки вы увидите, насколько грязной станет вода!

Как быстро почистить стиральную машину

Отправьте в пустой барабан две таблетки для посудомоечных машин.

Как быстро почистить стиральную машину

Включите режим «хлопок 60 градусов».

Как быстро почистить стиральную машину

Уже через 10 минут вода загрязнится, а через час станет ещё темнее. Таблетки вычищают мельчайшую грязь, оставшуюся в машинке после многократного использования.

Как быстро почистить стиральную машину

В конце такой стирки машинка буквально сияет чистотой и белизной изнутри!

Как быстро почистить стиральную машину


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таблеткиСтиральная машина
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