Как быстро почистить стиральную машину

Даже если вам кажется, что ваша стиральная машинка абсолютно чистая, проведите простую проверку. Попробуйте почистить её с помощью неожиданного средства, и во время стирки вы увидите, насколько грязной станет вода!







Отправьте в пустой барабан две таблетки для посудомоечных машин.







Включите режим «хлопок 60 градусов».







Уже через 10 минут вода загрязнится, а через час станет ещё темнее. Таблетки вычищают мельчайшую грязь, оставшуюся в машинке после многократного использования.







В конце такой стирки машинка буквально сияет чистотой и белизной изнутри!









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