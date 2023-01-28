С нами не соскучишься!

8 259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юна
    Скучно у них.... только и остаётся работать по 18 часов...25 по-настоящему ...
  • Oleg Stulov
    А где брокеры покупают зелёный кофе, если его собирают покрасневшим?Как устроено прои...
  • Александр Стародубцев
    где пост???????????????Невероятные работ...

Применение ореховой скорлупы в выращивании рассады

Хотите, чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой? Просто не выбрасывайте ореховую скорлупу. Из нее легко сделать отличную подкормку для рассады.
Метод до банального прост, а результат выше всяческих похвал. У молодых растений повышается иммунитет, рассада не вытягивается, отлично наращивает корни и гораздо легче переносит пересадку. И все это благодаря уникальному составу микроэлементов и полезных веществ, находящихся в скорлупе грецкого ореха и  способных заменить дорогостоящие комплексные удобрения.

Применение ореховой скорлупы в выращивании рассады

Скорлупу от 20 орехов заливаем 1 литром воды. Отправляем на плиту, накрываем крышкой и кипятим в течение 20 минут.

Применение ореховой скорлупы в выращивании рассады

Даем отвару полностью остыть, а затем процеживаем.

Применение ореховой скорлупы в выращивании рассады

Для полива используем раствор из 1 части орехового концентрата и 2 частей воды. Рассаду поливаем под корень. Помимо микроэлементов и аминокислот в ореховой скорлупе присутствуют дубильные вещества. Даже слабая рассада после такой подкормки оживает буквально на глазах. Ореховый отвар одновременно является природным стимулятором роста, антисептиком и поставщиком всех необходимых для молодых растений питательных веществ в легко усвояемой форме.

Применение ореховой скорлупы в выращивании рассады

Использовать скорлупу можно и в качестве дренажа как при посадке комнатных цветов, так и в теплице.

Применение ореховой скорлупы в выращивании рассады

Более наглядно о приготовлении подкормки для рассады из ореховой скорлупы в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
подкормкаРассада

Картина дня

наверх