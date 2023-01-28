Применение ореховой скорлупы в выращивании рассады

Хотите, чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой? Просто не выбрасывайте ореховую скорлупу. Из нее легко сделать отличную подкормку для рассады.

Метод до банального прост, а результат выше всяческих похвал. У молодых растений повышается иммунитет, рассада не вытягивается, отлично наращивает корни и гораздо легче переносит пересадку. И все это благодаря уникальному составу микроэлементов и полезных веществ, находящихся в скорлупе грецкого ореха и способных заменить дорогостоящие комплексные удобрения.







Скорлупу от 20 орехов заливаем 1 литром воды. Отправляем на плиту, накрываем крышкой и кипятим в течение 20 минут.







Даем отвару полностью остыть, а затем процеживаем.







Для полива используем раствор из 1 части орехового концентрата и 2 частей воды. Рассаду поливаем под корень. Помимо микроэлементов и аминокислот в ореховой скорлупе присутствуют дубильные вещества. Даже слабая рассада после такой подкормки оживает буквально на глазах. Ореховый отвар одновременно является природным стимулятором роста, антисептиком и поставщиком всех необходимых для молодых растений питательных веществ в легко усвояемой форме.







Использовать скорлупу можно и в качестве дренажа как при посадке комнатных цветов, так и в теплице.







Более наглядно о приготовлении подкормки для рассады из ореховой скорлупы в видео ниже:



