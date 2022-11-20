Места, в которые можно добраться только пешком

Несмотря на то, что большинство стран мира уже опутано сетью асфальтированных дорог, все еще остается горстка нетронутых уголков дикой природы, где еще нет проторенных дорожек, и куда можно добраться только пешком или на велосипеде.







Эти эпические пейзажи, доступные только для тех, кто хочет спокойно отправиться в укромный уголок природы, путешествие запомнится надолго.



Здесь девять отдаленных мест, куда можно добраться только с помощью своей выдержки и авантюрного духа.







Нарровс — Юта, США

Мон-Сен-Мишель — Нормандия, Франция

Барн-Блафф — Тасмания, Австралия

Хорнстрандир — Вестфирдир, Исландия

Мотуо — Тибет, Китай

Сапай — Аризона, США

Прекестулен — Норвегия

Лагуна Верде — Боливия

Паро Такцанг — Бутан