Бытовые лайфхаки, которые заставят чаще заглядывать в аптеку

Согласитесь – бытовые лайфхаки серьезно облегчают жизнь и позволяют экономить деньги, особенно если знать, с помощью каких средств решать популярные хозяйственные проблемы. Оказывается, отличными помощниками являются дешевые лекарства, которые можно найти в каждой аптеке.







Ппредлагаем разобраться в этом вопросе подробнее – возможно, уже сегодня вы сможете испытать один или несколько лайфхаков с участием медикаментов.



Лайфхак 1: Мыть полы перекисью водорода

Лайфхак 2: Ухаживать за сантехникой шипучими витаминами

Лайфхак 3: Удалять пятна пота парацетамолом

Лайфхак 4: Чистить унитаз йодом

Лайфхак 5: Убирать налет от чая и кофе смесью хлоргексидина и соды

Лайфхак 6: Очищать поверхности от мыльного налета аспирином

Лайфхак 7: Обрабатывать полки глицерином от пыли

Лайфхак 8: Защищать ванную от плесени активированным углем

Лайфхак 9: Пробивать засоры аспирином

В ведро с водой нужно добавить несколько капель перекиси водородаДля того, чтобы качественно помыть пол, недостаточно просто один раз протереть его влажной тряпкой. Желательно использовать дополнительные средства, которые, во-первых, помогут устранить пятна, во-вторых, позволят помыть полы без разводов, и в-третьих, продезинфицируют поверхность.Отличный вариант – использовать вместо дорогой бытовой химии обычную перекись водорода. Она на раз справится со всеми вышеперечисленными проблемами, а вы потратите сущие копейки. Все, что вам нужно сделать – растворить в ведре с теплой водой небольшое количество перекиси, смочить тряпку и пройтись шваброй по уже чистым полам. Особенно это актуально в детской, где дезинфекция поверхностей имеет очень важное значение.Растворите таблетку в стакане с водой и помойте смесительУчитывая то, какого качества вода в большинстве домов и квартир, совсем неудивительно, что со временем известковый налет буквально въедается в сантехнику, и от него не получается избавиться даже с помощью дорогой бытовой химии. Поэтому предлагаем даже не тратиться на нее, а использовать для чистки поверхностей шипучие витамины. Нужно развести одну таблетку в стакане воды, подождать, пока она полностью растворится, смочить губку и пройтись по грязной сантехнике. Таким способом хорошо отмывать свежий налет, а вот с застарелыми пятнами, которые уже «спелись» со смесителями, душевыми лейками и прочими предметами в ванной, лучше справляться другими, более «тяжелыми» средствами.Измельчите таблетки в порошок и нанесите на пятна пота.Аптечка может прийти на помощь не только в процессе уборки, но также в стирке. Например, если вы заметили на любимой белой рубашке или другой светлой одежде пятна пота, не торопитесь тянуться за отбеливателем. Для начала попробуйте парацетамол. Измельчите в ступке несколько таблеток, добавьте небольшое количество воды, чтобы получилась кашица, и нанесите ее на загрязненные участки. По истечении десяти минут, отправьте вещь в стиральную машину – результат вас точно порадует!Йод нужно смешать с уксусом и почистить желтые пятнаУнитаз по праву считается одним из самых грязных мест в доме, а значит и средства для его чистки должны быть «особенными». Если вы заметили, что помимо известкового налета на стенках присутствует некрасивая желтизна, попробуйте устранить ее с помощью обычного йода (отличный шанс использовать залежавшееся лекарство).Итак, налейте в стакан уксус, разведите в нем несколько капель йода, отправьте смесь в унитаз и оставьте на ночь, чтобы средство подействовало максимально эффективно. Утром возьмите ершик и пройдитесь им по внутренней поверхности. В конце останется только смыть водой – вуаля, унитаз снова сияет кристальной белизной!Смешайте хлоргексидин с содой до образования кашицы.Светлая посуда выглядит красиво, парадно, идеально подходит для изящной сервировки стола и чаепития с гостями. Увы, ее практичность оставляет желать лучшего. Со временем пятна от чая и кофе настолько сильно въедаются в стенки кружек, что возникает ощущение, будто они сроднились друг с другом навсегда. К счастью, это впечатление обманчиво. И вам даже не понадобятся какие-то особенные средства, чтобы отмыть желтый налет от любимых напитков.Чтобы вернуть посуде презентабельный внешний вид, возьмите небольшое блюдце, насыпьте в него пару столовых ложек соды и добавьте хлоргексидин – количество антисептика регулируйте самостоятельно, важна итоговая консистенция кашицы. После этого нанесите смесь на пятна и оставьте на полчаса высыхать. По истечении времени смойте остатки средства теплой водой и хорошо ополосните кружки – они будут сиять чистотой.Измельченный аспирин нужно добавить в жидкое мыло.Одним из самых доступных, и при этом эффективных, обезболивающих является аспирин. Но это не единственная его суперсила. Таблетки можно использовать для решения большого количества бытовых задач. Например, они прекрасно справятся с мыльным налетом, который часто образуется на дне раковины, ванны, на стенках душевой кабины и пр.Чтобы вернуть сантехнике ухоженный внешний вид, хорошо измельчите аспирин (это можно сделать в ступке или двумя ложками), добавьте получившийся порошок в тюбик с жидким мылом, закройте бутылочку, потрясите, чтобы таблетки растворились, а после этого нанесите средство на мягкую губку и протрите загрязненные поверхности. Всего несколько движений, и от пятен не останется даже следа.Глицерин создает на поверхности защитный барьерИногда кажется, что пыль – наш вечный спутник, ведь сколько ни убирай, все равно на поверхностях будут оставаться ее мелкие частички. Если вы уже устали думать, как поддерживать порядок в квартире, прибегните к помощи глицерина. Любопытно, но этот препарат гораздо популярнее в быту, чем в медицине, и хозяйки этим активно пользуются.Глицерин создает на поверхностях своеобразную защитную оболочку, которая не дает пыли оседать. Чтобы проверить этот лайфхак на практике, смочите в глицерине ватный диск или мягкую тонкую салфетку и полирующими движениями протрите столы, полки, тумбы и пр. После таких манипуляций загрязнения появятся на них еще не скоро.Разложите активированный уголь в «горячих точках» .Активированный уголь – прекрасный абсорбент. Не зря его часто используют в качестве натурального нейтрализатора неприятных запахов в холодильнике. Однако это не единственный вариант применения таблеток в быту. Оказывается, они прекрасно справляются с плесенью.Чтобы избежать появления грибка, разложите активированный уголь по «горячим точкам» – местам, где возникновение плесени наиболее вероятно. Обычно, это санузел, углы в комнатах с повышенной влажностью, оконные рамы. Не забывайте менять таблетки каждые две недели – тогда вредные микроорганизмы будут не страшны вашей квартире.Аспирин хорошо работает в паре с уксусом.Даже самые опытные и трудолюбивые хозяйки временами сталкиваются с засорами. Если вы обнаружили, что вода не хочет стекать по трубам, попробуйте справиться с проблемой самостоятельно, не обращаясь за помощью к сантехнику.Для этого достаньте из аптечки аспирин, бросьте в слив несколько таблеток, залейте сверху 200 миллилитрами уксуса и подождите десять минут. По истечении времени прочистите трубу вантузом и смойте все большим количеством кипятка. Если засор серьезный, процедуру нужно будет повторить несколько раз. Но даже при таком раскладе, получится гораздо дешевле, чем приглашать мастера.