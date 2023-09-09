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Знаменитости, которые предсказали собственную смерть

Это звучит странно, но это правда. У знаменитостей, о которых сейчас пойдет речь, была какая-то невероятная способность, которая буквально позволила им предвидеть будущее. По крайней мере, это единственный способ объяснения того, что они предсказали собственную смерть.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть


1. Боб Марли

Он всегда знал, что умрет в 36 лет, признаются друзья музыканта. Так и получилось, – легендарный певец умер от рака кожи в возрасте 36 лет.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
2. Кристофер Уоллес (Notorious B.I.G)

Этот хип-хоп исполнитель соперничал в середине 90-х с Тупаком и все знали, что его не ждет никакой хэппи-энд. Кристофера застрелили спустя год после убийства Тупака, как он сам и предсказал.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
3. Эми Уайнхаус

Зависимость Уайнхаус от наркотиков была известна всем. К счастью, певице удалось преодолеть ее, но далее она подсела на алкоголь. Эми часто говорила, что чувствует, как смерть стучится в ее дверь, и в июле 2011 года она была найдена мертвой в своем доме.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
4. Майкл Джексон

Смерть поп-короля стала неожиданностью для всего мира. За несколько месяцев до смерти, во время разговора с сестрой, Майкл сказал ей, что чувствует, что кто-то хочет убить его, просто не знает, кто это.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
5. Лиза «Лефт Ай» Лопес

Певица погибла в автокатастрофе. За несколько дней до смерти она сбила насмерть маленького мальчика, который внезапно выбежал на дорогу. Лиза никак не могла прийти в себя после этого инцидента и утверждала, что скоро и сама умрет.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
6. Proof

Дешон Дюпри Холтон, более известный под псевдонимом Proof, был одним из членов-учредителей группы D12, которую поддерживал и Эминем. Все его друзья признаются, что Дешон всегда говорил, что умрет молодым.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
7. Тупак

Тупак был невероятным музыкантом, имя которого до сих пор живет. Артист всегда чувствовал дыхание смерти за спиной и, к сожалению, умер в возрасте 25 лет.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
8. Джон Леннон

Он никогда не видел себя 40-летним. Он всегда рассказывал своей секретарше, что его не будет на этом свете в 40 лет. Именно в возрасте 40 лет Леннон и умер.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
9. Курт Кобейн

Курт Кобейн мог предсказывать свое будущее. У него было много денег, славы, успеха, но он был несчастен внутри. Он пристрастился к наркотикам и не раз говорил, что не проживет долгую и счастливую жизнь. В возрасте 27 лет Курт покончил жизнь самоубийством.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть
10. Джими Хендрикс

Во многих своих песнях Хендрикс пел о ранней смерти. Музыкант, которого журнал «Time» назвал величайшим гитаристом всех времен, умер в 27 лет.
Знаменитости, которые предсказали собственную смерть

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