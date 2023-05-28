20 полезных советов от парочек, которые никогда не расстаются

Пожалуй, любая пара мечтает быть идеальной. И, как оказалось, это не так уж и сложно. Эми Оделл и Лори Фрадкин — авторы многих статей на тему отношений — собрали 20 главных советов от счастливых пар для тех, кто еще только хочет таковыми стать.



Публикуем эти советы для вас. Будьте счастливы друг с другом!









«Как прошел твой день?» — очень важный вопрос.

Ссоры — это просто ссоры.

Отношения подразумевают обязательства.

Говорите честно о том, что вам неинтересно.

Длинный путь складывается из мелочей.

Не настаивайте на парных свиданиях.

Уходя, целуйтесь, возвращаясь — тоже.

Отклоните приглашение, побудьте друг с другом.

Относитесь к его / ее семье так же, как к своей.

Чаще говорите «Я тебя люблю».

Проявите заботу, когда он или она заболеет.

Помогите вашей половинке по дому, если у нее завал на работе.

Не подкалывайте вашего партнера, особенно в кругу друзей.

Просто успевайте вовремя.

Если кто-то говорит что-то плохое о вашем партнере — защищайте свою половинку.

Делитесь друг с другом вашими личными планами.

Отвечайте на звонки и СМС друг друга.

Не ссорьтесь во время путешествий.

Добавьте в отношения спонтанности.

Любите друг друга безоговорочно!