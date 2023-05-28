20 полезных советов от парочек, которые никогда не расстаются

Пожалуй, любая пара мечтает быть идеальной. И, как оказалось, это не так уж и сложно. Эми Оделл и Лори Фрадкин — авторы многих статей на тему отношений — собрали 20 главных советов от счастливых пар для тех, кто еще только хочет таковыми стать.
Публикуем эти советы для вас. Будьте счастливы друг с другом!
«Как прошел твой день?» — очень важный вопрос.
Всегда спрашивайте вашего партнера об этом. Такие, казалось бы, мелочи показывают, что вам действительно важно то, что происходит в жизни вашей второй половинки.
Ссоры — это просто ссоры.
Не позволяйте им разрушать ваши отношения. Вы можете быть безумно влюблены в человека и все равно иногда на него злиться. У всех так — ничего страшного. Но перепалки не должны означать конец. Неразлучные пары ставят отношения выше всех конфликтов.
Отношения подразумевают обязательства.
Вам необязательно должно нравиться все, что вы делаете вместе. Но, даже в случае если вам неинтересно, вы знаете, что делаете вашу вторую половинку счастливее. И это того стоит.
Говорите честно о том, что вам неинтересно.
Разумеется, не все может быть обязательным. Разумеется, очень важно, например, приезжать каждый год к его маме на день ее рождения. Но вот приглашение к его другу, чтобы выпить пива и посмотреть баскетбол, вполне можно отклонить.
Длинный путь складывается из мелочей.
Ваш партнер любит шоколад или, может быть, чипсы, жвачку? Когда будете в магазине, просто захватите для него то, что он любит, это ведь несложно. Но такие маленькие сюрпризы показывают, что вы всегда помните о любимом человеке.
Не настаивайте на парных свиданиях.
Обычно это выглядит так: у вас есть друзья, которые тоже начали встречаться, и вы думаете: двойное свидание — это же круто! Но это ваши друзья, не вашего партнера. Лучше просто сходите с ними отдельно. Не навязывайте вашей половинке дружбу с кем бы то ни было.
Уходя, целуйтесь, возвращаясь — тоже.
Это всегда очень мило, когда он просыпается и, собираясь на работу, как бы ни опаздывал, находит время, чтобы нежно, стараясь не разбудить, поцеловать вас. И первое, что делает, когда возвращается, — тоже целует. Это показывает, что в любой ситуации самое важное для вас двоих — это вы.
Отклоните приглашение, побудьте друг с другом.
Не стоит соглашаться на какое-то приглашение только потому, что у вас в календаре появилась свободная клеточка. Чем вы старше, тем плотнее забит ваш день. Лучше проведите свободную минуту с любимым человеком.
Относитесь к его / ее семье так же, как к своей.
Родителям вашего партнера будет очень приятно, как и ему самому. Звоните им время от времени, пишите. Сходите вместе куда-нибудь, даже если ваш любимый человек сейчас не рядом с вами.
Чаще говорите «Я тебя люблю».
Эти три слова никогда не устареют. Серьезно, вы никогда не сможете сказать их слишком много раз.
Проявите заботу, когда он или она заболеет.
Да, это означает, что придется отменить планы на вечер и покормить родного человека горячим супом. Да, это означает, что вам придется сбегать в аптеку за лекарствами. Не жалуйтесь! Никто не заболевает нарочно. И, когда вы сами заболеете, ваш партнер тоже вас не бросит.
Помогите вашей половинке по дому, если у нее завал на работе.
Разумеется, никому не нравится быть человеком-прачечной, но вы делаете это для того, кого любите, чтобы облегчить его жизнь. И, согласитесь, это круто, ведь благодаря вашим стараниям у любимого человека освободится немного времени, и вы сможете побыть вдвоем. Плюс ко всему — у вас тоже может случиться завал, и для вас сделают то же самое.
Не подкалывайте вашего партнера, особенно в кругу друзей.
Относитесь друг к другу с уважением. Всегда думайте о том, что есть вещи, которыми он не хотел бы делиться с другими. В конце концов, это ваш любимый человек, а не мешок для битья.
Просто успевайте вовремя.
Вы даже не представляете себе, какого количества ссор можно избежать, просто не опаздывая. Всего-навсего начните собираться на 10–20 минут раньше, заранее подберите гардероб. Это поможет лишний раз не создавать конфликта на пустом месте.
Если кто-то говорит что-то плохое о вашем партнере — защищайте свою половинку.
Даже если обычно вы очень вежливы и учтивы, есть ситуации, в которых нужно очень жестко обрывать подобные разговоры. Вы ведь главные союзники!
Делитесь друг с другом вашими личными планами.
Хотите пропустить стаканчик после работы? Задержаться у друзей? Да не вопрос! Просто поставьте вашего партнера в известность. Во-первых, ваша половинка не будет волноваться, где вы и что случилось. Во-вторых, он сможет скорректировать собственные планы, зная, что вас не будет.
Отвечайте на звонки и СМС друг друга.
Не сбрасывайте и не переключайтесь на другую линию ради «более важного» звонка. Если вашему партнеру что-то нужно — не важно что, — это должно стать для вас приоритетом.
Не ссорьтесь во время путешествий.
Люксовый отель, который он забронировал, оказался не таким уж и шикарным? Вы забыли упаковать его любимую одежду, хотя обещали? Отнеситесь к этому проще — это может стать либо началом ссоры, либо частью забавной истории, которую вы потом будете рассказывать друзьям.
Добавьте в отношения спонтанности.
Просто гуляя вечером, внезапно забронировать ужин только для вас двоих — почему нет? Увидели, что будет концерт его любимого исполнителя, — купите билеты. Эй, это сделает вашу жизнь не просто приятнее и разнообразнее, но и веселее!
Любите друг друга безоговорочно!
Иногда это действительно очень просто.
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