Советские политики на язвительных карикатурах эмигрантского журнала «Сатирикон»

Карикатуры журнала «Сатирикон».
Журнал «Сатирикон» в своей канонической версии просуществовал с 1908 года до 1914, до того времени, как началась Первая мировая. В 1931 году во Франции эмигранты предприняли попытку воссоздания журнала. Эмигрантский «Сатирикон» высмеивал советскую действительность, но вышло всего несколько номеров. В журнале публиковали острые сатирические карикатуры на известных советских политиков СССР. Автор карикатур - Юрий Анненков, который подписывал свои работы А.Шарый. В этом обзоре можно увидеть карикатуры на Сталина, Крупскую, Микояна и на других известных советских политиков.
1. Карикатура на Иосифа Сталина
Сталин на карикатуре, который посвящён продаже товаров и услуг по искусственно заниженным ценам.
2. «Апокалипсис»
Карикатура на выдающегося политика и революционера в истории.
3. Максим Горький
Карикатура на одного из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.
4. Надежда Крупская
Карикатура на супругу 1-го председателя Совета Народных Комиссаров СССР Владимира Ленина.
5. Николай Крыленко
Карикатура на главнокомандующего российской армией после Октябрьской революции.
6. Анастас Микоян
Карикатура на одного из наиболее влиятельных советских политиков.
7. Павел Дыбенко
Карикатура на первого народного комиссара по морским делам РСФСР.
8. Анатолий Луначарский
Карикатура на первого наркома просвещения РСФСР.
9. Максим Литвинов
Карикатура на народного комиссара по иностранным делам СССР.
10. Александр Карпинский
Карикатура на знаменитого русского геолога и академика.
11. Демьян Бедный
Карикатура на известного советского писателя, поэта и публициста.
12. Александр Белобородов
Карикатура на советского политического и партийного деятеля.
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