10 выдуманных достопримечательностей, к которым, невзирая ни на что, стремятся толпы туристов

Самые знаменитые фейковые достопримечательности мира (Балкон Джульетты и замок графа Дракулы).

1. Дом Шерлока Холмса в Лондоне (Великобритания)

Дом-музей вымышленного героя Шерлока Холмса на Бейкер-стрит №239, ведь №221-б не существует (Лондон, Великобритания).

2. Балкон Джульетты в Вероне (Италия)

Дом однофамильцев Капулетти и пристроенный балкон вначале прошлого века выдают за дом Джульетты (Верона, Венеция).

3. Замок Дракулы (Румыния)

Замок Бран представляют лже-замком бессмертного вампира графа Дракулы (Румыния).

Созданный для привлечения туристов Замок Дракулы и его знаменитый гроб (Румыния).

4. Могила Осириса и храм Изиды (Египет)

Храм Изиды перенесли на остров Агилкия (Египет).

Саркофаг могилы древнеегипетского бога загробного мира – Осириса (Остров Агилкия, Египет).

5. Стоунхендж на землях графства Уилтшир (Англия)

Стоунхендж потерял свою сакральную силу (Великобритания).

6. Великая Китайская стена (Китай)

Фрагменты Великой Китайской стены, созданные в конце прошлого века (Китай).

7. Захоронения Иисуса Христа

Несколько мест захоронения Иисуса Христа (Иерусалим, Япония).

8. Родина Колумба

Дома, где якобы родился Христофор Колумб (Италия, Испания).

Дом-музей Христофора Колумба в Лас-Паольмас-де-Гран-Канарии (Испания).

9. Сонная Лощина в округе Уэстчестер (США)

В угоду туристам, американскую деревню Северный Тарритаун переименовали в Сонную Лощину (США).

Фрагменты фильма-ужасов «Сонная Лощина» (режиссер Тим Бертон, 1999 г).

10. Крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге (Россия)

Крейсер «Аврора» вначале прошлого века (Санкт-Петербург, Россия). | Фото: pikabu.ru.

Новый крейсер «Аврора» на Петроградской набережной (Санкт-Петербург, Россия).