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Как разбудить замиокулькас

Замиокулькас — чудесное вечнозеленое растение с блестящими темно-зелеными листьями, покорившее сердца многих.
К сожалению, многие из нас после покупки замиокулькаса сталкиваются с тем, что растение отказывается давать новые листья или дает совсем маленькие веточки вместо крупных. Решить эту проблему можно при помощи нескольких подкормок, которые буквально разбудят ваше растение.

Как разбудить замиокулькас

Для первой подкормки вам потребуются:

подготовленная вода;
аммиак;
нашатырный спирт;
циркон
На 1 литр воды добавляем по 2 мл аммиака и нашатырного спирта — больше нельзя, иначе вы можете сжечь корни.

Как разбудить замиокулькас

Также добавляем циркон в виде готового раствора — 4 капли.

Как разбудить замиокулькас

Получившимся раствором поливаем растение 1 раз неделю или реже, по мере просыхания грунта, так как замиокулькас категорически нельзя переливать.

Как разбудить замиокулькас

Такая подкормка отлично стимулирует корневую систему, а также рост новых ветвей. Подходит же она как взрослым, так и молодым растениям.
Вторая подкормка в первую очередь стимулирует рост клубней, ведь крупные клубни — залог крупных пышных веток.

Вам потребуются:

подготовленная вода;
фертика или иное удобрение; цирконВ данном случае нужно использовать комплексное удобрение, в нашем случае это «Фертика».

Как разбудить замиокулькас

Она имеет богатый, хорошо подходящий замиокулькасу состав, но можно использовать и другое удобрение.

Также на 1 литр подготовленной воды добавляем 2 г удобрения и раствор циркона — 4 капли.
Смешивать эти 2 удобрения не нужно, а вот чередовать — в самый раз. При попеременном поливе этими удобрениями можно получить не менее 12 новых веток за год.

Как разбудить замиокулькас

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как усилить рост замиокулькаса и получить большое и пышное растение.

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Замиокулькасрастение
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