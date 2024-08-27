18 актрис из 1930-х, которые стали законодательницами мод

Кэтрин Хепберн.
1930-е годы стали настоящим прорывом в мире моды. Именно в ту эпоху появилось огромное количество новых модных тенденций и свежих веяний. Облегающие силуэты, открытые плечи, мини и глубокие декольте – всё это было революционным, а решиться на такие смелые наряды могли только настоящие звёзды.
1. Грета Гарбо
Шведская и американская актриса, которая в 1954 году получила премию Оскар за выдающийся вклад в развитие киноискусства.
2. Элис Фэй
Американская актриса и певица.
3. Элис Уайт
Американская актриса Элис Уайт.
4. Бетт Дэвис
Американская актриса, первая в истории мирового кинематографа, номинированная на 10 Оскаров.
5. Кэрол Ломбард
Американская актриса и номинантка на премию Оскар.
6. Клара Боу
Американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 20-х годов.
7. Клодетт Кольбер
Американская актриса, обладательница премий Оскар и Золотой глобус.
8. Элеанор Пауэлл
Американская актриса и танцовщица.
9. Джинджер Роджерс
Американская актриса, певица и танцовщица, обладательница премии Оскар.
10. Хеди Ламарр
Австрийская и американская актриса.
11. Джин Харлоу
Американская актриса, кинозвезда и секс-символ 30-х годов.
12. Джоана Кроуфорд
Американская актриса немого и звукового кино.
13. Кэтрин Хепберн
Американская актриса, обладательница четырех премий Оскар.
14. Кэй Фрэнсис
Американская театральная и киноактриса.
15. Марлен Дитрих
Немецкая и американская актриса, секс-символ и певица.
16. Мирна Лой
Американская актриса 30-х годов.
17. Сильвия Сидни
Американская актриса и обладательница премии Золотой глобус.
18. Вивьен Ли
Английская актриса, обладательница двух премий Оскар.
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