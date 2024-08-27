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18 актрис из 1930-х, которые стали законодательницами мод


Кэтрин Хепберн.

Кэтрин Хепберн.

1930-е годы стали настоящим прорывом в мире моды. Именно в ту эпоху появилось огромное количество новых модных тенденций и свежих веяний. Облегающие силуэты, открытые плечи, мини и глубокие декольте – всё это было революционным, а решиться на такие смелые наряды могли только настоящие звёзды.

1. Грета Гарбо


Шведская и американская актриса, которая в 1954 году получила премию Оскар за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

Шведская и американская актриса, которая в 1954 году получила премию Оскар за выдающийся вклад в развитие киноискусства.

 

2. Элис Фэй


Американская актриса и певица.

Американская актриса и певица.

 

3. Элис Уайт


Американская актриса Элис Уайт.

Американская актриса Элис Уайт.

 

4. Бетт Дэвис



Американская актриса, первая в истории мирового кинематографа, номинированная на 10 Оскаров.

 

5. Кэрол Ломбард


Американская актриса и номинантка на премию Оскар.

Американская актриса и номинантка на премию Оскар.

 

6. Клара Боу


Американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 20-х годов.

Американская актриса, звезда немого кино и секс-символ 20-х годов.

 

7. Клодетт Кольбер


Американская актриса, обладательница премий Оскар и Золотой глобус.

Американская актриса, обладательница премий Оскар и Золотой глобус.

 

8. Элеанор Пауэлл


Американская актриса и танцовщица.

Американская актриса и танцовщица.

 

9. Джинджер Роджерс


Американская актриса, певица и танцовщица, обладательница премии Оскар.

Американская актриса, певица и танцовщица, обладательница премии Оскар.

 

10. Хеди Ламарр


Австрийская и американская актриса.

Австрийская и американская актриса.

 

11. Джин Харлоу


Американская актриса, кинозвезда и секс-символ 30-х годов.

Американская актриса, кинозвезда и секс-символ 30-х годов.

 

12. Джоана Кроуфорд


Американская актриса немого и звукового кино.

Американская актриса немого и звукового кино.

 

13. Кэтрин Хепберн


Американская актриса, обладательница четырех премий Оскар.

Американская актриса, обладательница четырех премий Оскар.

 

14. Кэй Фрэнсис


Американская театральная и киноактриса.

Американская театральная и киноактриса.

 

15. Марлен Дитрих


Немецкая и американская актриса, секс-символ и певица.

Немецкая и американская актриса, секс-символ и певица.

 

16. Мирна Лой


Американская актриса 30-х годов.

Американская актриса 30-х годов.

 

17. Сильвия Сидни


Американская актриса и обладательница премии Золотой глобус.

Американская актриса и обладательница премии Золотой глобус.

 

18. Вивьен Ли


Английская актриса, обладательница двух премий Оскар.

Английская актриса, обладательница двух премий Оскар.

 

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