Тайна гибели футбольной команды «Пахтакор»: История одной из крупнейших авиакатастроф в СССР

Члены футбольного клуба *Пахтакор*, погибшие во время авиакатастрофы в 1979 г. | Фото: avia.pro
39 лет назад, 11 августа 1979 г., произошла одна из самых страшных авиакатастроф в истории СССР: два пассажирских самолета Ту-134 столкнулись в небе над Днепродзержинском. В результате погибли 178 человек, в том числе 17 членов футбольной команды «Пахтакор». Виновными в этой трагедии признали авиадиспетчеров, хотя обстоятельства катастрофы многим кажутся слишком странными и до сих пор вызывают множество версий относительно ее причин.
Игроки *Пахтакора* | Фото: sputniknews-uz.com
Игроки *Пахтакора* Владимир Федоров и Михаил Ан | Фото: m.sovsport.ru и rusteam.permian.ru
Один из лайнеров направлялся из Воронежа в Кишинев, на борту находилось 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Второй самолет следовал из Ташкента в Минск. Кроме 14 футболистов, тренера, врача и администратора, на борту было еще 60 пассажиров и 7 членов экипажа. В этой катастрофе погибли все 178 человек, в их числе 36 детей.
Футбольный клуб *Пахтакор*, 1979 | Фото: sputniknews-uz.com
Эта авиакатастрофа стала одной из крупнейших в истории СССР | Фото: aviaforum.ru
Об авиакатастрофе сообщили в СМИ только спустя неделю, да и то вскользь, на последней полосе спортивного издания, в небольшой заметке, где говорилось о похоронах погибших футболистов в Ташкенте. В центральной прессе информации об этом не было. Трагедия не стала бы такой резонансной, если бы в числе погибших не оказались члены футбольной команды высшей лиги. По мнению многих болельщиков, это был лучший состав за всю историю существования ташкентского клуба. Команда направлялась на очередной матч чемпионата СССР в Минск, где должна была сыграть с местным «Динамо».
Футбольный клуб *Пахтакор*, 1973 | Фото: alisheraminov.ru
Футбольный клуб *Пахтакор*, 1979 | Фото: sports.dp.ua
Чудом выжил главный тренер команды Олег Базилевич, который отправился повидаться с семьей и в Минск должен был добираться самостоятельно. Посчастливилось избежать трагедии и массажисту клуба Дворникову: накануне он с друзьями выпил лишнего и опоздал на рейс. А вот один из лучших футболистов команды Михаил Ан за несколько дней до этого получил травму и не должен был лететь, но его уговорили отправиться вместе со всеми за компанию. Случайно попал на рейс и Сирожиддин Базаров – игрок молодежной команды, отпраздновавший накануне свое 18-летие и задержавшийся на сутки в Ташкенте.
Члены футбольного клуба *Пахтакор*, погибшие во время авиакатастрофы в 1979 г. | Фото: informburo.dn.ua
Памятник погибшим футболистам | Фото: sputnik.kg
Виновными в трагедии признали двух диспетчеров Харьковского центра управления, Николая Жуковского и Владимира Сумского. Оба самолета шли наперерез друг другу на высоте 8400 метров. Старший смены Сергеев на сложный участок направил молодого неопытного диспетчера Жуковского. По его расчетам, самолеты должны были пройти условную точку пересечения с разницей в три минуты, а на самом деле интервал составлял менее одной минуты. Сумской проверил расчеты молодого коллеги и обнаружил ошибку. Он взял управление на себя и приказал белорусскому лайнеру занять другой эшелон полета (перейти на высоту 9000 метров).
Футбольный клуб *Пахтакор*, 1979 | Фото: avia.pro
Диспетчер получил невнятный ответ, но не потребовал подтверждения выполнения своей команды. В тот момент на связи одновременно находились 11 самолетов. Из-за радиопомех и наложения реплик борт Ту-134 команду диспетчера не принял. Столкновение произошло в условиях сплошной облачности, и экипажи не могли заблаговременно заметить друг друга. Диспетчеров Сумского и Жуковского приговорили к 15 годам в колонии общего режима. Первый отбыл срок в 6,5 лет, после чего был освобожден, а второй, по слухам, покончил с собой.
Памятник погибшим футболистам | Фото: sport.bigmir.net
Памятный камень футбольного клуба *Пахтакор* в Ташкенте | Фото: aif.ru
Позже по поводу причин катастрофы выдвигалось несколько версий. По одной из них, трагедия случилась по вине первого лица государства: якобы воздушное пространство в тот день «расчищалось» из-за того, что Брежнев летел на юг. Но, как выяснилось, на тот момент он уже несколько дней находился в Крыму. Незадолго до катастрофы действительно проследовал «литерный» рейс, как называли перевозку высокопоставленных лиц. Для него освободили эшелоны движения, однако никаких дополнительных сложностей это не создало – столкновение произошло через полтора часа после этого.
Погибшие игроки *Пахтакора* Владимир Федоров и Михаил Ан | Фото: m.sovsport.ru
Тренер Олег Базилевич позже высказал такую версию: «Мне кажется, «Пахтакор» погиб из-за безалаберности наших ПВО, стал их очередной жертвой. Самолет, я считаю, сбили там, где ему нельзя было появляться... Просто из-за ошибки диспетчера борт с футболистами залетел в воздушное пространство над каким-то оборонным объектом...». Этой версии придерживались и некоторые родственники погибших футболистов. Однако в это время военных учений на этой территории не проводили, а рассмотреть оборонные объекты с высоты 8400 метров в условиях облачности вряд ли возможно. К тому же характер повреждений от взрыва существенно отличается от повреждений при столкновении и падении.
Памятник погибшим футболистам на месте трагедии | Фото: kp.ua
Очевидно, все же причиной столкновения послужила ошибка диспетчера: получив невнятный ответ от пилота, он должен был продублировать команду и потребовать повторного подтверждения ее получения (именно это на суде назвали «грубым нарушением фразеологии радиообмена»).
Могила экипажа самолета Ту-134А | Фото: aif.ru
После катастрофы собрали новую команду из игроков 15 клубов. Было принято решение сохранить за «Пахтакором» место в высшей лиге чемпионата СССР на три года. Тот сезон команда закончила на девятом месте. Смерть футболистов потрясла Узбекистан. Журналист Эдуард Аванесов откликнулся на эту трагедию реквиемом, в котором были такие строки:
Летят года, но боль не утихает,
Печаль моя взлетела выше гор.
На перелете птицы погибают,
Погиб и ты в полете, «Пахтакор».
Памятник погибшим футболистам на месте трагедии | Фото: aif.ru
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