Тайна гибели футбольной команды «Пахтакор»: История одной из крупнейших авиакатастроф в СССР

Члены футбольного клуба *Пахтакор*, погибшие во время авиакатастрофы в 1979 г. | Фото: avia.pro

Игроки *Пахтакора* | Фото: sputniknews-uz.com

Игроки *Пахтакора* Владимир Федоров и Михаил Ан | Фото: m.sovsport.ru и rusteam.permian.ru

Футбольный клуб *Пахтакор*, 1979 | Фото: sputniknews-uz.com

Эта авиакатастрофа стала одной из крупнейших в истории СССР | Фото: aviaforum.ru

Футбольный клуб *Пахтакор*, 1973 | Фото: alisheraminov.ru

Футбольный клуб *Пахтакор*, 1979 | Фото: sports.dp.ua

Члены футбольного клуба *Пахтакор*, погибшие во время авиакатастрофы в 1979 г. | Фото: informburo.dn.ua

Памятник погибшим футболистам | Фото: sputnik.kg

Футбольный клуб *Пахтакор*, 1979 | Фото: avia.pro

Памятник погибшим футболистам | Фото: sport.bigmir.net

Памятный камень футбольного клуба *Пахтакор* в Ташкенте | Фото: aif.ru

Погибшие игроки *Пахтакора* Владимир Федоров и Михаил Ан | Фото: m.sovsport.ru

Памятник погибшим футболистам на месте трагедии | Фото: kp.ua

Могила экипажа самолета Ту-134А | Фото: aif.ru

Памятник погибшим футболистам на месте трагедии | Фото: aif.ru