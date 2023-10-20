Ошибки в планировке кухни, из-за которых ремонт хочется переделать уже через неделю

Если вы мечтаете о ремонте на кухне, будьте готовы к тому, что он потребует от вас тщательного планирования и ответственного подхода.







В случае с этой комнатой важна любая мелочь: отделочные материалы, расположение варочной поверхности, очередность установки столешницы и фартука – продолжать можно долго. Чтобы после ремонта не приходилось испытывать неудобство и раздражение, избегайте обидных промахов из статьи Novate.ru.



Промах 1: Отсутствие рабочего треугольника

Промах 2: Круглая мойка

Промах 3: Холодильник далеко от рабочей зоны

Промах 4: Дверца холодильника открывается не в ту сторону

Промах 5: Теплый пол под холодильником

Промах 6: Посудомойка и мойка расположены на разных концах кухни

Промах 7: Неаккуратный стык между фартуком и столешницей

Промах 8: Низко расположенная вытяжка

Промах 9: Неправильное распределение бюджета

Вот так выглядит правильно организованный рабочий треугольник на кухне.Несмотря на то, что правило рабочего треугольника было изобретено еще в 40-х годах прошлого века, оно до сих пор не теряет свою актуальность. Согласно ему, три главные зоны на кухне, представленные мойкой, холодильником и раковиной, должны составлять треугольник. В этом случае, получается избежать ненужной суеты – не приходится совершать лишних движений, наклонов, поворотов, а это значит, что процесс готовки и уборки проходит гораздо быстрее.По задумке автора, расстояние между тремя функциональными зонами должно быть одинаковым, однако планировки кухонь – будь-то комната в хрущевке или в новостройке – редко позволяют соблюсти это правило. Поэтому единственное требование, которое необходимо соблюдать – удобство перемещения. Без него правильное расположение оказывается абсолютно бессмысленным.Вместо круглой выбирайте квадратную мойкуХорошо, если на кухне большая и глубокая мойка, в которой помещается много посуды и капли воды остаются в чаше, а не летят в разные стороны. Но иногда габариты кухни не позволяют установить такую модель, и приходится выбирать что-то поскромнее. В этом случае советуем отдавать предпочтение не круглым мойкам, а квадратным или прямоугольным, так как они гораздо вместительнее и удобнее в эксплуатации. Как минимум, вы сможете помыть в них противень и другие предметы похожей форме.Идеально, когда холодильник стоит рядом с пустующей столешницейВ процессе готовки нам приходится не один раз заглядывать в холодильник, поэтому самым верным решением будет расположить его в непосредственной близости к рабочей зоне. Также следует подумать о том, что на участке столешницы, который «прилегает» к холодильнику, не должно находиться мелкой бытовой техники, посуды, баночек с крупами и прочих вещей. В этом случае, когда вы достанете нужные продукты, вы сможете положить их на рабочую поверхность, а не бегать туда-сюда. Удобство такого решения вы оцените и по приходу из магазина, ведь не придется ставить тяжелые сумки на стул или на пол, а уже оттуда перекладывать продукты в холодильник – для них уже будет подготовлено место на столешнице.Если холодильник слева от столешницы, дверца не должна открываться вправо.Еще один нюанс, который мы не учитываем при планировании кухни – это дверца холодильника, а точнее, в какую сторону она должна открываться. Казалось бы, мелочь, но именно от нее во многом зависит, насколько удобно вам будет передвигаться по кухне, особенно если комната крохотная.Так, если холодильник находится справа от столешницы, а его дверца открывается влево, она будет загораживать половину кухни – придется думать, как ее обойти, не натыкаясь на углы, мебель и прочие «препятствия». А когда вы будете доставать из холодильника что-то объемное, например, большою кастрюлю с супом, вы не сможете закрыть нормально дверцу, разве что плечом. Нужно будет обойти ее, поставить посуду на стол, и только потом вернуться, чтобы закрыть холодильник.Поэтому запомните: если агрегат стоит справа от столешницы, дверца должна открываться вправо, если слева – то влево. Тогда вы сможете избежать ненужных хлопот и телодвижений по ходу готовки. И мелких травм, вроде ушибов, станет гораздо меньше, ведь вы не будете ни за что цепляться.Сначала спроектируйте кухню, а уже потом укладывайте теплый пол.Последний важный нюанс, связанный с холодильником, – это теплый пол. Если он установлен прямо под бытовым прибором, будьте готовы к тому, что агрегат быстро выйдет из строя. Дело в том, что в большинстве моделей компрессор находится внизу, а повышенная температура заставит его работать гораздо активнее с минимальными перерывами. Как результат – постоянные перегревы, которые рано или поздно приведут к поломке.Но самое плохое, что пострадает не только холодильник, но и теплые полы. Точечная нагрузка, спровоцированная устройством, будет вызывать перегрев кабеля в том месте, где его придавливает агрегат. По этой причине необходимо заранее делать проект кухни, чтобы понимать, где будет находиться гарнитур, где – обеденная зона, а где – бытовая техника. Тогда вы сможете определиться с месторасположением холодильника до установки теплого пола, а значит, получится избежать их непосредственного соседства.Чем ближе посудомойка к раковине, тем лучшеУ посудомойки есть два удобных варианта размещения – слева или справа от мойки (в большинстве случаев зависит от того, правша вы или левша). Во всех остальных случаях вы будете испытывать дискомфорт. Только представьте – нужно будет перенести грязную и мокрую посуду из раковины на другой конец кухни, чтобы сложить ее в посудомойку, а потом еще и протереть пол от капель воды.Конечно, иногда планировка кухни такая, что другого выхода нет. В этом случае рекомендуем переносить тарелки и кастрюли в тазу, чтобы хотя бы избежать лишней уборки. Плюс получится сразу забрать все посуду, а не бегать по несколько раз туда-сюда.Если плинтус неплотно прилегает, под него попадет вода.Чтобы избежать появления на кухне грибка, плесени и мелких вредителей, необходимо позаботиться о том, чтобы стык между столешницей и фартуком был надежно «запечатан». Туда не должна попадать влага, жир, мусор и прочие загрязнения. Для этих целей можно использовать плинтус, как это делали раньше, или герметик – выбирайте в соответствии со своими предпочтениями.Расстояние от вытяжки до газовой и электрической плиты отличаетсяМало кто знает, но высота расположения вытяжки над газовой плитой и электрической отличается. В первом случае она должна находиться чуть выше. Обычно в инструкции производитель указывает параметры установки прибора, исходя из особенностей модели, а также материалов изготовления, но есть и общие рекомендации.Так, если вытяжка прямая и располагается параллельно конфоркам, расстояние до нее может варьироваться от 75 до 85 сантиметров. В случае с наклонными конструкциями расстояние от нижнего края прибора до газовой плиты составляет минимум 55 см и максимум 65 см. Эти стандарты необходимо соблюдать по одной простой причине – открытый огонь на варочной поверхности.Если вытяжка будет ниже заданных параметров, возможно тление корпуса или даже возгорание фильтра, особенно если присутствуют участки, загрязненные жиром. Стоит ли говорить, что в случае поломки устройства по причине слишком низкого расположения, вернуть его по гарантии вы не сможете?Для экономии закажите столешницу не из натурального дерева, а из пластика под деревоЕсли вы четко осознаете, что бюджет на ремонт кухни сильно ограничен, правильно расставляйте приоритеты. Красота и стиль должны отойти на второй план, уступив место удобству и функциональности. Поэтому заранее откажитесь от дорогих ручек, шпонированных фасадов, столешницы и фартука из натуральных материалов. Лучше сделайте акцент на столовой группе, текстиле, освещении – они обойдутся гораздо дешевле, а интерьер украсят ничуть не хуже.